Миллуолл - Норвич Сити 29 Декабря прямая трансляция
Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
29 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Норвич Сити, которое состоится 29 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Миллуолл
Лондон
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
|Давид Вагнер
История личных встреч
|20.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|3 : 1
|04.03.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|2 : 3
|19.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|2 : 0
|02.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|0 : 0
|03.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|0 : 0
|02.03.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|1 : 3
|10.11.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|4 : 3
|01.01.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|2 : 1
|26.08.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|4 : 0
|07.03.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|1 : 4
|26.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|2 : 0
|23.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|0 : 0
|16.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 1
|13.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|3 : 2
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|1 : 0
|26.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|1 : 0
|23.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|2 : 0
|16.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|2 : 2
|13.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|3 : 1
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|0 : 0