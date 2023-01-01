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Миллуолл - Норвич Сити 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
29 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур
Миллуолл
Норвич Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Норвич Сити, которое состоится 29 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миллуолл
Лондон
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
ГерманияДавид Вагнер
История личных встреч
20.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турНорвич Сити3 : 1Миллуолл
04.03.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турМиллуолл2 : 3Норвич Сити
19.08.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турНорвич Сити2 : 0Миллуолл
02.02.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 26-й турМиллуолл0 : 0Норвич Сити
03.11.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турНорвич Сити0 : 0Миллуолл
02.03.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турМиллуолл1 : 3Норвич Сити
10.11.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й турНорвич Сити4 : 3Миллуолл
01.01.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 26-й турНорвич Сити2 : 1Миллуолл
26.08.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турМиллуолл4 : 0Норвич Сити
07.03.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й турМиллуолл1 : 4Норвич Сити
26.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турМиллуолл2 : 0
23.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й тур0 : 0Миллуолл
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турМиллуолл1 : 1
13.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й тур3 : 2Миллуолл
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й тур1 : 0Миллуолл
26.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й тур1 : 0Норвич Сити
23.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турНорвич Сити2 : 0
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й тур2 : 2Норвич Сити
13.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турНорвич Сити3 : 1
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турНорвич Сити0 : 0

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