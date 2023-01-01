Кардифф Сити - Лестер Сити 29 Декабря прямая трансляция
Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
29 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Лестер Сити, которое состоится 29 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Лестер Сити
Лестер
История личных встреч
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|2 : 1
|29.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 1
|03.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|21.09.2011
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 2 7 : 6
|26.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|2 : 2
|23.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|1 : 2
|16.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|3 : 0
|13.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|0 : 1
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|1 : 0
|26.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|1 : 1
|23.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|3 : 0
|18.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|2 : 3
|13.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|3 : 2
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|4 : 0