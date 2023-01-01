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Пятница 29 декабря
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Кардифф Сити - Лестер Сити 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
29 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур
Кардифф Сити
Лестер Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Лестер Сити, которое состоится 29 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Лестер Сити
Лестер
История личных встреч
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турЛестер Сити2 : 1Кардифф Сити
29.12.2018Англия - Премьер-лига20-й турЛестер Сити0 : 1Кардифф Сити
03.11.2018Англия - Премьер-лига11-й турКардифф Сити0 : 1Лестер Сити
21.09.2011Англия - Кубок лиги1/16 финалаКардифф Сити2 : 2 7 : 6Лестер Сити
26.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турКардифф Сити2 : 2
23.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й тур1 : 2Кардифф Сити
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й тур3 : 0Кардифф Сити
13.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турКардифф Сити0 : 1
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турКардифф Сити1 : 0
26.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й тур1 : 1Лестер Сити
23.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турЛестер Сити3 : 0
18.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й тур2 : 3Лестер Сити
13.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турЛестер Сити3 : 2
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турЛестер Сити4 : 0

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