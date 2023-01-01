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Вест Бромвич Альбион - Лидс Юнайтед 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
29 Декабря 2023 года в 23:15 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур
Вест Бромвич Альбион
Лидс Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Лидс Юнайтед, которое состоится 29 Декабря 2023 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
ИспанияКарлос Корберан
ИспанияКарлос Корберан
ГерманияДаниэль Фарке
История личных встреч
18.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турЛидс Юнайтед1 : 1Вест Бромвич Альбион
23.05.2021Англия - Премьер-лига38-й турЛидс Юнайтед3 : 1Вест Бромвич Альбион
29.12.2020Англия - Премьер-лига16-й турВест Бромвич Альбион0 : 5Лидс Юнайтед
01.01.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 26-й турВест Бромвич Альбион1 : 1Лидс Юнайтед
01.10.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турЛидс Юнайтед1 : 0Вест Бромвич Альбион
01.03.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турЛидс Юнайтед4 : 0Вест Бромвич Альбион
10.11.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й турВест Бромвич Альбион4 : 1Лидс Юнайтед
26.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турВест Бромвич Альбион1 : 0
23.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й тур1 : 0Вест Бромвич Альбион
17.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турВест Бромвич Альбион1 : 1
12.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й тур0 : 2Вест Бромвич Альбион
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й тур2 : 1Вест Бромвич Альбион
26.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й тур2 : 1Лидс Юнайтед
23.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турЛидс Юнайтед4 : 0
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турЛидс Юнайтед1 : 1
12.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й тур1 : 0Лидс Юнайтед
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й тур0 : 2Лидс Юнайтед

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