Вест Бромвич Альбион - Лидс Юнайтед 29 Декабря прямая трансляция
Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
29 Декабря 2023 года в 23:15 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Лидс Юнайтед, которое состоится 29 Декабря 2023 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
|Карлос Корберан
|Карлос Корберан
|Даниэль Фарке
История личных встреч
|18.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 1
|23.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|3 : 1
|29.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 5
|01.01.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|1 : 1
|01.10.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|1 : 0
|01.03.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|4 : 0
|10.11.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|4 : 1
|26.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|1 : 0
|23.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|1 : 0
|17.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 1
|12.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|0 : 2
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|2 : 1
|26.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|2 : 1
|23.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|4 : 0
|16.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 1
|12.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 0
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|0 : 2