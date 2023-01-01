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Уотфорд - Сток Сити 29 Декабря прямая трансляция

29 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур
Уотфорд
Сток Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Сток Сити, которое состоится 29 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
АнглияСтивен Шумахер
АнглияСтивен Шумахер
АнглияСтивен Шумахер
История личных встреч
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турСток Сити1 : 0Уотфорд
08.05.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турУотфорд2 : 0Сток Сити
02.10.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й турСток Сити0 : 4Уотфорд
21.09.2021Англия - Кубок лиги3-й раундУотфорд1 : 3Сток Сити
22.01.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 26-й турСток Сити1 : 2Уотфорд
04.11.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турУотфорд3 : 2Сток Сити
31.01.2018Англия - Премьер-лига25-й турСток Сити0 : 0Уотфорд
28.10.2017Англия - Премьер-лига10-й турУотфорд0 : 1Сток Сити
03.01.2017Англия - Премьер-лига20-й турСток Сити2 : 0Уотфорд
27.11.2016Англия - Премьер-лига13-й турУотфорд0 : 1Сток Сити
26.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турУотфорд1 : 4
23.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й тур1 : 2Уотфорд
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й тур1 : 5Уотфорд
12.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турУотфорд1 : 2
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турУотфорд1 : 1
26.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й тур1 : 3Сток Сити
23.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турСток Сити0 : 0
17.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й тур1 : 1Сток Сити
12.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турСток Сити1 : 1
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турСток Сити0 : 1

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