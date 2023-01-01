Уотфорд - Сток Сити 29 Декабря прямая трансляция
29 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Сток Сити, которое состоится 29 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
|Стивен Шумахер
|Стивен Шумахер
|Стивен Шумахер
История личных встреч
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 0
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|2 : 0
|02.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|0 : 4
|21.09.2021
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|1 : 3
|22.01.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|1 : 2
|04.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|3 : 2
|31.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 0
|28.10.2017
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|03.01.2017
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|27.11.2016
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 1
|26.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|1 : 4
|23.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|1 : 2
|16.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 5
|12.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 2
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|1 : 1
|26.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|1 : 3
|23.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|0 : 0
|17.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 1
|12.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 1
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|0 : 1