01:50 ()
Онлайн трансляции
Пятница 29 декабря
Свернуть список

Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро 29 Декабря прямая трансляция

29 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур
Хаддерсфилд Таун
Мидлсбро

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро, которое состоится 29 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Мидлсбро
Мидлсбро
Главные тренеры
АнглияНил Уорнок
АнглияНил Уорнок
АнглияНил Уорнок
История личных встреч
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турМидлсбро1 : 1Хаддерсфилд Таун
08.08.2023Англия - Кубок лиги1-й раундХаддерсфилд Таун2 : 3Мидлсбро
01.04.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 39-й турХаддерсфилд Таун4 : 2Мидлсбро
22.10.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й турМидлсбро0 : 0Хаддерсфилд Таун
18.04.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 43-й турМидлсбро0 : 2Хаддерсфилд Таун
27.11.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турХаддерсфилд Таун1 : 2Мидлсбро
16.02.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 30-й турМидлсбро2 : 1Хаддерсфилд Таун
28.11.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турХаддерсфилд Таун3 : 2Мидлсбро
26.12.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турМидлсбро1 : 0Хаддерсфилд Таун
23.10.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турХаддерсфилд Таун0 : 0Мидлсбро
26.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турХаддерсфилд Таун3 : 0
23.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й тур2 : 0Хаддерсфилд Таун
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й тур1 : 1Хаддерсфилд Таун
12.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турХаддерсфилд Таун1 : 3
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турХаддерсфилд Таун1 : 1
26.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й тур1 : 0Мидлсбро
23.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турМидлсбро1 : 0
19.12.2023Англия - Кубок лиги1/4 финала0 : 3Мидлсбро
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й тур1 : 2Мидлсбро
13.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турМидлсбро1 : 2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close