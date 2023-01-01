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Пятница 29 декабря
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Бирмингем Сити - Бристоль Сити 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия), вместимость: 30009
29 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур
Бирмингем Сити
Бристоль Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бирмингем Сити - Бристоль Сити, которое состоится 29 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бирмингем Сити
Бирмингем
Бристоль Сити
Бристоль
Главные тренеры
АнглияНайджел Пирсон
История личных встреч
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турБристоль Сити0 : 2Бирмингем Сити
14.01.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 27-й турБристоль Сити4 : 2Бирмингем Сити
08.10.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турБирмингем Сити3 : 0Бристоль Сити
05.03.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й турБристоль Сити1 : 2Бирмингем Сити
02.11.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й турБирмингем Сити3 : 0Бристоль Сити
13.03.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й турБирмингем Сити0 : 3Бристоль Сити
05.12.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й турБристоль Сити0 : 1Бирмингем Сити
07.02.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 31-й турБристоль Сити1 : 3Бирмингем Сити
10.08.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турБирмингем Сити1 : 1Бристоль Сити
26.02.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 33-й турБристоль Сити1 : 2Бирмингем Сити
26.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турБирмингем Сити1 : 3
23.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й тур3 : 3Бирмингем Сити
18.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турБирмингем Сити2 : 3
13.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й тур0 : 1Бирмингем Сити
08.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й тур2 : 0Бирмингем Сити
26.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й тур1 : 4Бристоль Сити
22.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турБристоль Сити3 : 2
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турБристоль Сити1 : 0
12.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й тур2 : 1Бристоль Сити
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й тур1 : 1Бристоль Сити

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