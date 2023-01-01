Бирмингем Сити - Бристоль Сити 29 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия), вместимость: 30009
29 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бирмингем Сити - Бристоль Сити, которое состоится 29 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бирмингем Сити
Бирмингем
Бристоль Сити
Бристоль
Главные тренеры
|Найджел Пирсон
История личных встреч
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|0 : 2
|14.01.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|4 : 2
|08.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|3 : 0
|05.03.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|1 : 2
|02.11.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|3 : 0
|13.03.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|0 : 3
|05.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|0 : 1
|07.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|1 : 3
|10.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|1 : 1
|26.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|1 : 2
|26.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|1 : 3
|23.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|3 : 3
|18.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|2 : 3
|13.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|0 : 1
|08.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|2 : 0
|26.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|1 : 4
|22.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|3 : 2
|16.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 0
|12.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|2 : 1
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|1 : 1