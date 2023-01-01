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Престон Норт Энд - Шеффилд Уэнсдей 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
29 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур
Престон Норт Энд
Шеффилд Уэнсдей

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Шеффилд Уэнсдей, которое состоится 29 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
История личных встреч
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турШеффилд Уэнсдей0 : 1Престон Норт Энд
30.01.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 27-й турШеффилд Уэнсдей1 : 0Престон Норт Энд
21.11.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й турПрестон Норт Энд1 : 0Шеффилд Уэнсдей
08.07.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й турШеффилд Уэнсдей1 : 3Престон Норт Энд
24.08.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турПрестон Норт Энд2 : 1Шеффилд Уэнсдей
27.04.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турПрестон Норт Энд3 : 3Шеффилд Уэнсдей
22.12.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турШеффилд Уэнсдей1 : 0Престон Норт Энд
30.03.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 39-й турШеффилд Уэнсдей4 : 1Престон Норт Энд
05.08.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й турПрестон Норт Энд1 : 0Шеффилд Уэнсдей
31.12.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турПрестон Норт Энд1 : 1Шеффилд Уэнсдей
26.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турПрестон Норт Энд2 : 1
22.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й тур2 : 1Престон Норт Энд
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турПрестон Норт Энд1 : 5
12.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й тур1 : 3Престон Норт Энд
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й тур0 : 0Престон Норт Энд
26.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й тур2 : 0Шеффилд Уэнсдей
23.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турШеффилд Уэнсдей1 : 2
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турШеффилд Уэнсдей2 : 1
13.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й тур3 : 1Шеффилд Уэнсдей
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й тур0 : 1Шеффилд Уэнсдей

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