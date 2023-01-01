Престон Норт Энд - Шеффилд Уэнсдей 29 Декабря прямая трансляция
Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
29 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Шеффилд Уэнсдей, которое состоится 29 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
История личных встреч
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|0 : 1
|30.01.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|1 : 0
|21.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 0
|08.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|1 : 3
|24.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|2 : 1
|27.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|3 : 3
|22.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|1 : 0
|30.03.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|4 : 1
|05.08.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 0
|31.12.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|1 : 1
|26.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|2 : 1
|22.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|2 : 1
|16.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 5
|12.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 3
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|0 : 0
|26.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|2 : 0
|23.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|1 : 2
|16.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|2 : 1
|13.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|3 : 1
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|0 : 1