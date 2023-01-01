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Каролина Харрикейнз - Монреаль Канадиенс 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
29 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Питер Макдугалл (Реджайна, Канада);
Каролина Харрикейнз
Монреаль Канадиенс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Монреаль Канадиенс, которое состоится 29 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каролина Харрикейнз
Роли
Монреаль Канадиенс
Монреаль
52РоссияврПётр Кочетков
50ФинляндияврАнтти Раанта
7РоссиязщДмитрий Орлов
5СШАзщДжейлен Чатфилд
76СШАзщБрэди Шей
22СШАзщБретт Песке
74СШАзщДжейккоб Славин
8КанадазщБрент Бёрнс
71ШвециянпЙеспер Фаст
23СШАнпСтефан Ноэсен
18СШАнпДжек Друри
48КанаданпДжордан Мартинук
11КанаданпДжордан Стаал
24КанаданпСет Джарвис
58КанаданпМайкл Бантинг
82ФинляндиянпЕспери Котканиеми
88ЧехиянпМартин Нечас
37РоссиянпАндрей Свечников
20ФинляндиянпСебастьян Ахо
86ФинляндиянпТеуво Терявяйнен
30СШАврКейден Примо
35КанадаврСэм Монтембо
54СШАзщДжордан Харрис
21КанадазщКейден Гуле
52КанадазщДжастин Бэррон
8КанадазщМайк Мэтисон
58КанадазщДэвид Савар
91КанаданпШон Монахан
71КанаданпДжейк Эванс
17КанаданпДжош Андерсон
22СШАнпКоул Кофилд
14КанаданпНик Судзуки
20СловакиянпЮрай Слафковски
55КанаданпМайкл Пеццетта
13КанаданпМитчелл Стивенс
56ФинляндиянпЕссе Юлёнен
40ФинляндиянпЙоэль Армиа
28СШАнпКристиан Дворак
11КанаданпБрендан Галлахер
47СШАДжейден Страбл
Главные тренеры
КанадаРод Бриндамор
КанадаМартен Сан-Луи
История личных встреч
02.04.2023НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс0 : 3Каролина Харрикейнз
08.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс3 : 4 БКаролина Харрикейнз
17.02.2023НХЛ - регулярный чемпионатКаролина Харрикейнз6 : 2Монреаль Канадиенс
01.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатКаролина Харрикейнз4 : 0Монреаль Канадиенс
31.12.2021НХЛ - регулярный чемпионатКаролина Харрикейнз4 : 0Монреаль Канадиенс
22.10.2021НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс1 : 4Каролина Харрикейнз
01.03.2020НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс4 : 3 ОТКаролина Харрикейнз
01.01.2020НХЛ - регулярный чемпионатКаролина Харрикейнз3 : 1Монреаль Канадиенс
04.10.2019НХЛ - регулярный чемпионатКаролина Харрикейнз4 : 3 БМонреаль Канадиенс
25.03.2019НХЛ - регулярный чемпионатКаролина Харрикейнз2 : 1 ОТМонреаль Канадиенс
28.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 5Каролина Харрикейнз
24.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатКаролина Харрикейнз4 : 5
22.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 1 БКаролина Харрикейнз
20.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатКаролина Харрикейнз6 : 3
18.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатКаролина Харрикейнз1 : 2 Б
23.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 5Монреаль Канадиенс
22.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 3 ОТМонреаль Канадиенс
19.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 3 ОТМонреаль Канадиенс
17.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс5 : 3
14.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс3 : 4 Б

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