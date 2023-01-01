Каролина Харрикейнз - Монреаль Канадиенс 29 Декабря прямая трансляция
Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
29 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Питер Макдугалл (Реджайна, Канада);
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Монреаль Канадиенс, которое состоится 29 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каролина Харрикейнз
Роли
Монреаль Канадиенс
Монреаль
|52
|вр
|Пётр Кочетков
|50
|вр
|Антти Раанта
|7
|зщ
|Дмитрий Орлов
|5
|зщ
|Джейлен Чатфилд
|76
|зщ
|Брэди Шей
|22
|зщ
|Бретт Песке
|74
|зщ
|Джейккоб Славин
|8
|зщ
|Брент Бёрнс
|71
|нп
|Йеспер Фаст
|23
|нп
|Стефан Ноэсен
|18
|нп
|Джек Друри
|48
|нп
|Джордан Мартинук
|11
|нп
|Джордан Стаал
|24
|нп
|Сет Джарвис
|58
|нп
|Майкл Бантинг
|82
|нп
|Еспери Котканиеми
|88
|нп
|Мартин Нечас
|37
|нп
|Андрей Свечников
|20
|нп
|Себастьян Ахо
|86
|нп
|Теуво Терявяйнен
|30
|вр
|Кейден Примо
|35
|вр
|Сэм Монтембо
|54
|зщ
|Джордан Харрис
|21
|зщ
|Кейден Гуле
|52
|зщ
|Джастин Бэррон
|8
|зщ
|Майк Мэтисон
|58
|зщ
|Дэвид Савар
|91
|нп
|Шон Монахан
|71
|нп
|Джейк Эванс
|17
|нп
|Джош Андерсон
|22
|нп
|Коул Кофилд
|14
|нп
|Ник Судзуки
|20
|нп
|Юрай Слафковски
|55
|нп
|Майкл Пеццетта
|13
|нп
|Митчелл Стивенс
|56
|нп
|Ессе Юлёнен
|40
|нп
|Йоэль Армиа
|28
|нп
|Кристиан Дворак
|11
|нп
|Брендан Галлахер
|47
|Джейден Страбл
Главные тренеры
|Род Бриндамор
|Мартен Сан-Луи
История личных встреч
|02.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|08.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|17.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|01.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|31.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|22.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|01.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|01.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|04.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|25.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|18.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|23.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|19.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|14.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б