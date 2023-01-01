Каролина Харрикейнз - Монреаль Канадиенс 29 Декабря прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Монреаль Канадиенс, которое состоится 29 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд Каролина Харрикейнз Роли Монреаль Канадиенс Монреаль 52 вр Пётр Кочетков 50 вр Антти Раанта 7 зщ Дмитрий Орлов 5 зщ Джейлен Чатфилд 76 зщ Брэди Шей 22 зщ Бретт Песке 74 зщ Джейккоб Славин 8 зщ Брент Бёрнс 71 нп Йеспер Фаст 23 нп Стефан Ноэсен 18 нп Джек Друри 48 нп Джордан Мартинук 11 нп Джордан Стаал 24 нп Сет Джарвис 58 нп Майкл Бантинг 82 нп Еспери Котканиеми 88 нп Мартин Нечас 37 нп Андрей Свечников 20 нп Себастьян Ахо 86 нп Теуво Терявяйнен 30 вр Кейден Примо 35 вр Сэм Монтембо 54 зщ Джордан Харрис 21 зщ Кейден Гуле 52 зщ Джастин Бэррон 8 зщ Майк Мэтисон 58 зщ Дэвид Савар 91 нп Шон Монахан 71 нп Джейк Эванс 17 нп Джош Андерсон 22 нп Коул Кофилд 14 нп Ник Судзуки 20 нп Юрай Слафковски 55 нп Майкл Пеццетта 13 нп Митчелл Стивенс 56 нп Ессе Юлёнен 40 нп Йоэль Армиа 28 нп Кристиан Дворак 11 нп Брендан Галлахер 47 Джейден Страбл Главные тренеры Род Бриндамор Мартен Сан-Луи