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Вегас Голден Найтс - Лос-Анджелес Кингз 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
29 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Вегас Голден Найтс
Лос-Анджелес Кингз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 29 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Главные тренеры
КанадаБрюс Кэссиди
КанадаТодд Маклеллан
История личных встреч
09.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатВегас Голден Найтс1 : 4Лос-Анджелес Кингз
29.10.2023НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз3 : 4 БВегас Голден Найтс
07.10.2023НХЛ - предсезонные матчиЛос-Анджелес Кингз4 : 7Вегас Голден Найтс
28.09.2023НХЛ - предсезонные матчиВегас Голден Найтс3 : 4 ОТЛос-Анджелес Кингз
07.04.2023НХЛ - регулярный чемпионатВегас Голден Найтс5 : 2Лос-Анджелес Кингз
08.01.2023НХЛ - регулярный чемпионатВегас Голден Найтс1 : 5Лос-Анджелес Кингз
28.12.2022НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз4 : 2Вегас Голден Найтс
12.10.2022НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз3 : 4Вегас Голден Найтс
07.10.2022НХЛ - предсезонные матчиНХЛ - предсезонные матчиЛос-Анджелес Кингз4 : 6Вегас Голден Найтс
27.09.2022НХЛ - предсезонные матчиНХЛ - предсезонные матчиВегас Голден Найтс1 : 2 ОТЛос-Анджелес Кингз
28.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 2Вегас Голден Найтс
23.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 2Вегас Голден Найтс
22.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 4Вегас Голден Найтс
20.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат6 : 3Вегас Голден Найтс
18.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатВегас Голден Найтс6 : 3
28.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз5 : 1
24.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз5 : 3
21.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз1 : 2
20.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат1 : 4Лос-Анджелес Кингз
17.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 3 БЛос-Анджелес Кингз

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