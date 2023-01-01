Ванкувер Кэнакс - Филадельфия Флайерз 29 Декабря прямая трансляция
Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
29 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ванкувер Кэнакс - Филадельфия Флайерз, которое состоится 29 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Главные тренеры
|Рик Токкет
|Джон Торторелла
История личных встреч
|18.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|19.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|15.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|29.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|16.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|26.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|13.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|05.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|16.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|08.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|23.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 6 Б
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б