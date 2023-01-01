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Ванкувер Кэнакс - Филадельфия Флайерз 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
29 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ванкувер Кэнакс
Филадельфия Флайерз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ванкувер Кэнакс - Филадельфия Флайерз, которое состоится 29 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Главные тренеры
КанадаРик Токкет
СШАДжон Торторелла
История личных встреч
18.10.2023НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз2 : 0Ванкувер Кэнакс
19.02.2023НХЛ - регулярный чемпионатВанкувер Кэнакс6 : 2Филадельфия Флайерз
15.10.2022НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз3 : 2Ванкувер Кэнакс
29.10.2021НХЛ - регулярный чемпионатВанкувер Кэнакс1 : 2Филадельфия Флайерз
16.10.2021НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз4 : 5 БВанкувер Кэнакс
26.11.2019НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз2 : 1Ванкувер Кэнакс
13.10.2019НХЛ - регулярный чемпионатВанкувер Кэнакс3 : 2 БФиладельфия Флайерз
05.02.2019НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз2 : 1Ванкувер Кэнакс
16.12.2018НХЛ - регулярный чемпионатВанкувер Кэнакс5 : 1Филадельфия Флайерз
08.12.2017НХЛ - регулярный чемпионатВанкувер Кэнакс1 : 4Филадельфия Флайерз
24.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатВанкувер Кэнакс7 : 4
22.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 3 ОТВанкувер Кэнакс
20.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 5Ванкувер Кэнакс
17.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 4Ванкувер Кэнакс
16.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 1 БВанкувер Кэнакс
23.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат7 : 6 БФиладельфия Флайерз
22.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз2 : 4
20.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 3 ОТФиладельфия Флайерз
17.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз1 : 0
15.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз4 : 3 Б

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