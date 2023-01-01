Сан-Хосе Шаркс - Эдмонтон Ойлерз 29 Декабря прямая трансляция
Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
29 Декабря 2023 года в 06:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 29 Декабря 2023 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Главные тренеры
|Дэвид Куинн
|Крис Ноблох
История личных встреч
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|14.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|08.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|21.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|14.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 7
|29.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|06.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|25.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|15.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|07.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|18.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|23.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7