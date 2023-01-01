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Сан-Хосе Шаркс - Эдмонтон Ойлерз 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
29 Декабря 2023 года в 06:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сан-Хосе Шаркс
Эдмонтон Ойлерз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 29 Декабря 2023 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Главные тренеры
СШАДэвид Куинн
КанадаКрис Ноблох
История личных встреч
10.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс3 : 2Эдмонтон Ойлерз
14.04.2023НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз5 : 2Сан-Хосе Шаркс
08.04.2023НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс1 : 6Эдмонтон Ойлерз
21.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз5 : 4 ОТСан-Хосе Шаркс
14.01.2023НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс1 : 7Эдмонтон Ойлерз
29.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз5 : 4 ОТСан-Хосе Шаркс
06.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс1 : 2 ОТЭдмонтон Ойлерз
25.03.2022НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз5 : 2Сан-Хосе Шаркс
15.02.2022НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс0 : 3Эдмонтон Ойлерз
07.02.2020НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз3 : 6Сан-Хосе Шаркс
28.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 1Сан-Хосе Шаркс
24.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат7 : 4Сан-Хосе Шаркс
22.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс2 : 5
20.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс1 : 4
18.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат6 : 2Сан-Хосе Шаркс
23.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 4Эдмонтон Ойлерз
22.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 6Эдмонтон Ойлерз
20.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 1Эдмонтон Ойлерз
17.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз1 : 5
15.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз4 : 7

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