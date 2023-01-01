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Пятница 29 декабря
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Норвегия U20 - Словакия U20 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Фрёлундаборг (Гётеборг, Швеция), вместимость: 7600
29 Декабря 2023 года в 14:00 (+03:00). U20 ЧМ-2024, Группа B
Норвегия U20
Словакия U20

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Норвегия U20 - Словакия U20, которое состоится 29 Декабря 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Фрёлундаборг (Гётеборг, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Норвегия U20
Словакия U20
Главные тренеры
ФинляндияКристер Нюлунд
СловакияИван Фенеш
История личных встреч
02.01.2011U20 ЧМ-2011Утешительный раунд. 1-й турСловакия U205 : 0Норвегия U20
27.12.2023U20 ЧМ-2024Группа BНорвегия U201 : 8
26.12.2023U20 ЧМ-2024Группа B4 : 1Норвегия U20
05.01.2014U20 ЧМ-2014Утешительный раунд. 3-й матч3 : 1Норвегия U20
03.01.2014U20 ЧМ-2014Утешительный раунд. 2-й матчНорвегия U203 : 4
02.01.2014U20 ЧМ-2014Утешительный раунд. 1-й матч0 : 3Норвегия U20
27.12.2023U20 ЧМ-2024Группа BСловакия U203 : 0
26.12.2023U20 ЧМ-2024Группа BСловакия U206 : 2
03.01.2023U20 ЧМ-20231/4 финала4 : 3 ОТСловакия U20
31.12.2022U20 ЧМ-2023Группа B4 : 3 БСловакия U20
30.12.2022U20 ЧМ-2023Группа BСловакия U203 : 0

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