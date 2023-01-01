Латвия U20 - Финляндия U20 29 Декабря прямая трансляция
Стадион: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция), вместимость: 12044
29 Декабря 2023 года в 16:30 (+03:00). U20 ЧМ-2024, Группа A
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Латвия U20 - Финляндия U20, которое состоится 29 Декабря 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Латвия U20
Финляндия U20
Главные тренеры
|Артис Аболс
|Лаури Миккола
История личных встреч
|29.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа B
|0 : 3
|10.08.2022
|U20 ЧМ-2022
|Группа A
|1 : 6
|04.01.2017
|U20 ЧМ-2017
|Утешительный раунд. 2-й матч
|1 : 4
|02.01.2017
|U20 ЧМ-2017
|Утешительный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|26.12.2012
|U20 ЧМ-2013
|Группа A. 1-й тур
|1 : 5
|31.12.2008
|U20 ЧМ-2009
|Группа B. 4-й тур
|5 : 1
|27.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|0 : 10
|26.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|6 : 0
|04.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|Утешительный раунд
|2 : 4
|02.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|Утешительный раунд
|5 : 2
|30.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа B
|3 : 0
|27.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|3 : 4
|26.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|2 : 5
|02.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|1/4 финала
|2 : 3
|01.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|Группа B
|6 : 2
|29.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа B
|0 : 3