01:51 ()
Онлайн трансляции
Пятница 29 декабря
Свернуть список

Латвия U20 - Финляндия U20 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция), вместимость: 12044
29 Декабря 2023 года в 16:30 (+03:00). U20 ЧМ-2024, Группа A
Латвия U20
Финляндия U20

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Латвия U20 - Финляндия U20, которое состоится 29 Декабря 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Латвия U20
Финляндия U20
Главные тренеры
ЛатвияАртис Аболс
ФинляндияЛаури Миккола
История личных встреч
29.12.2022U20 ЧМ-2023Группа BЛатвия U200 : 3Финляндия U20
10.08.2022U20 ЧМ-2022Группа AЛатвия U201 : 6Финляндия U20
04.01.2017U20 ЧМ-2017Утешительный раунд. 2-й матчЛатвия U201 : 4Финляндия U20
02.01.2017U20 ЧМ-2017Утешительный раунд. 1-й матчФинляндия U202 : 1Латвия U20
26.12.2012U20 ЧМ-2013Группа A. 1-й турЛатвия U201 : 5Финляндия U20
31.12.2008U20 ЧМ-2009Группа B. 4-й турФинляндия U205 : 1Латвия U20
27.12.2023U20 ЧМ-2024Группа AЛатвия U200 : 10
26.12.2023U20 ЧМ-2024Группа A6 : 0Латвия U20
04.01.2023U20 ЧМ-2023Утешительный раунд2 : 4Латвия U20
02.01.2023U20 ЧМ-2023Утешительный раундЛатвия U205 : 2
30.12.2022U20 ЧМ-2023Группа B3 : 0Латвия U20
27.12.2023U20 ЧМ-2024Группа AФинляндия U203 : 4
26.12.2023U20 ЧМ-2024Группа AФинляндия U202 : 5
02.01.2023U20 ЧМ-20231/4 финалаФинляндия U202 : 3
01.01.2023U20 ЧМ-2023Группа B6 : 2Финляндия U20
29.12.2022U20 ЧМ-2023Группа BЛатвия U200 : 3Финляндия U20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close