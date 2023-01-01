01:51 ()
Онлайн трансляции
Пятница 29 декабря
Свернуть список

Чехия U20 - США U20 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Фрёлундаборг (Гётеборг, Швеция), вместимость: 7600
29 Декабря 2023 года в 19:00 (+03:00). U20 ЧМ-2024, Группа B
Чехия U20
США U20

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чехия U20 - США U20, которое состоится 29 Декабря 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Фрёлундаборг (Гётеборг, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чехия U20
США U20
Главные тренеры
ЧехияПатрик Аугуста
СШАДэвид Карл
История личных встреч
18.08.2022U20 ЧМ-20221/4 финалаСША U202 : 4Чехия U20
29.12.2020U20 ЧМ-2021Группа BСША U207 : 0Чехия U20
30.12.2019U20 ЧМ-2020Группа BСША U204 : 3 ОТЧехия U20
03.01.2019U20 ЧМ-20191/4 финалаСША U203 : 1Чехия U20
06.01.2018U20 ЧМ-2018За 3-е местоЧехия U203 : 9США U20
02.01.2016U20 ЧМ-20161/4 финалаСША U207 : 0Чехия U20
26.12.2013U20 ЧМ-2014Группа A. 1-й турЧехия U201 : 5США U20
02.01.2013U20 ЧМ-20131/4 финалаЧехия U200 : 7США U20
31.12.2011U20 ЧМ-2012Группа B. 3-й турСША U202 : 5Чехия U20
05.01.2009U20 ЧМ-2009За 5-е местоСША U203 : 2 ОТЧехия U20
27.12.2023U20 ЧМ-2024Группа B1 : 8Чехия U20
26.12.2023U20 ЧМ-2024Группа B6 : 2Чехия U20
06.01.2023U20 ЧМ-2023ФиналЧехия U202 : 3 ОТ
04.01.2023U20 ЧМ-20231/2 финалаЧехия U202 : 1 ОТ
02.01.2023U20 ЧМ-20231/4 финалаЧехия U209 : 1
28.12.2023U20 ЧМ-2024Группа B3 : 11США U20
26.12.2023U20 ЧМ-2024Группа BСША U204 : 1
05.01.2023U20 ЧМ-2023За 3-е местоСША U208 : 7 ОТ
05.01.2023U20 ЧМ-20231/2 финалаСША U202 : 6
03.01.2023U20 ЧМ-20231/4 финалаСША U2011 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close