Чехия U20 - США U20 29 Декабря прямая трансляция
Стадион: Фрёлундаборг (Гётеборг, Швеция), вместимость: 7600
29 Декабря 2023 года в 19:00 (+03:00). U20 ЧМ-2024, Группа B
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чехия U20 - США U20, которое состоится 29 Декабря 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Фрёлундаборг (Гётеборг, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чехия U20
США U20
Главные тренеры
|Патрик Аугуста
|Дэвид Карл
История личных встреч
|18.08.2022
|U20 ЧМ-2022
|1/4 финала
|2 : 4
|29.12.2020
|U20 ЧМ-2021
|Группа B
|7 : 0
|30.12.2019
|U20 ЧМ-2020
|Группа B
|4 : 3 ОТ
|03.01.2019
|U20 ЧМ-2019
|1/4 финала
|3 : 1
|06.01.2018
|U20 ЧМ-2018
|За 3-е место
|3 : 9
|02.01.2016
|U20 ЧМ-2016
|1/4 финала
|7 : 0
|26.12.2013
|U20 ЧМ-2014
|Группа A. 1-й тур
|1 : 5
|02.01.2013
|U20 ЧМ-2013
|1/4 финала
|0 : 7
|31.12.2011
|U20 ЧМ-2012
|Группа B. 3-й тур
|2 : 5
|05.01.2009
|U20 ЧМ-2009
|За 5-е место
|3 : 2 ОТ
|27.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа B
|1 : 8
|26.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа B
|6 : 2
|06.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|Финал
|2 : 3 ОТ
|04.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|1/2 финала
|2 : 1 ОТ
|02.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|1/4 финала
|9 : 1
|28.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа B
|3 : 11
|26.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа B
|4 : 1
|05.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|За 3-е место
|8 : 7 ОТ
|05.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|1/2 финала
|2 : 6
|03.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|1/4 финала
|11 : 1