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Пятница 29 декабря
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Канада U20 - Швеция U20 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция), вместимость: 12044
29 Декабря 2023 года в 21:30 (+03:00). U20 ЧМ-2024, Группа A
Канада U20
Швеция U20

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада U20 - Швеция U20, которое состоится 29 Декабря 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Канада U20
Швеция U20
Главные тренеры
КанадаАлан Летанг
ШвецияМагнус Хевелид
История личных встреч
01.01.2023U20 ЧМ-2023Группа AКанада U205 : 1Швеция U20
06.01.2018U20 ЧМ-2018ФиналШвеция U201 : 3Канада U20
05.01.2017U20 ЧМ-20171/2 финалаШвеция U202 : 5Канада U20
31.12.2015U20 ЧМ-2016Группа A. 5-й турКанада U202 : 5Швеция U20
31.12.2010U20 ЧМ-2011Группа B. 5-й турКанада U205 : 6 БШвеция U20
06.01.2009U20 ЧМ-2009ФиналШвеция U201 : 5Канада U20
05.01.2008U20 ЧМ-2008ФиналКанада U203 : 2 ОТШвеция U20
29.12.2007U20 ЧМ-2008Группа A. 4-й турКанада U203 : 4Швеция U20
27.12.2023U20 ЧМ-2024Группа A0 : 10Канада U20
26.12.2023U20 ЧМ-2024Группа A2 : 5Канада U20
06.01.2023U20 ЧМ-2023Финал2 : 3 ОТКанада U20
05.01.2023U20 ЧМ-20231/2 финала2 : 6Канада U20
03.01.2023U20 ЧМ-20231/4 финалаКанада U204 : 3 ОТ
26.12.2023U20 ЧМ-2024Группа AШвеция U206 : 0
05.01.2023U20 ЧМ-2023За 3-е место8 : 7 ОТШвеция U20
04.01.2023U20 ЧМ-20231/2 финала2 : 1 ОТШвеция U20
02.01.2023U20 ЧМ-20231/4 финала2 : 3Швеция U20
01.01.2023U20 ЧМ-2023Группа AКанада U205 : 1Швеция U20
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«Чемпионат» составил гид по МЧМ-2024, собрав самую важную информацию для болельщиков, которые решили посвятить новогодние праздники молодёжному хоккею.Календарь игр, формат турнира, состав групп — в гиде по молодёжному чемпионату мира Отсутствие России и необычный запрет. Главное о предстоящем МЧМ-2024 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею: Канада U20 — Швеция U20. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.

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