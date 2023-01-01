Канада U20 - Швеция U20 29 Декабря прямая трансляция
Стадион: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция), вместимость: 12044
29 Декабря 2023 года в 21:30 (+03:00). U20 ЧМ-2024, Группа A
Анонс матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада U20 - Швеция U20, которое состоится 29 Декабря 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Канада U20
Швеция U20
Главные тренеры
|Алан Летанг
|Магнус Хевелид
История личных встреч
|01.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|Группа A
|5 : 1
|06.01.2018
|U20 ЧМ-2018
|Финал
|1 : 3
|05.01.2017
|U20 ЧМ-2017
|1/2 финала
|2 : 5
|31.12.2015
|U20 ЧМ-2016
|Группа A. 5-й тур
|2 : 5
|31.12.2010
|U20 ЧМ-2011
|Группа B. 5-й тур
|5 : 6 Б
|06.01.2009
|U20 ЧМ-2009
|Финал
|1 : 5
|05.01.2008
|U20 ЧМ-2008
|Финал
|3 : 2 ОТ
|29.12.2007
|U20 ЧМ-2008
|Группа A. 4-й тур
|3 : 4
|27.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|0 : 10
|26.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|2 : 5
|06.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|Финал
|2 : 3 ОТ
|05.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|1/2 финала
|2 : 6
|03.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|1/4 финала
|4 : 3 ОТ
|26.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|6 : 0
|05.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|За 3-е место
|8 : 7 ОТ
|04.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|1/2 финала
|2 : 1 ОТ
|02.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|1/4 финала
|2 : 3
|01.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|Группа A
|5 : 1
Текстовая трансляция
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