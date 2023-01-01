Канада U20 - Швеция U20 29 Декабря прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада U20 - Швеция U20, которое состоится 29 Декабря 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд Канада U20 Швеция U20 Главные тренеры Алан Летанг Магнус Хевелид

История личных встреч 01.01.2023 U20 ЧМ-2023 Группа A 5 : 1 06.01.2018 U20 ЧМ-2018 Финал 1 : 3 05.01.2017 U20 ЧМ-2017 1/2 финала 2 : 5 31.12.2015 U20 ЧМ-2016 Группа A. 5-й тур 2 : 5 31.12.2010 U20 ЧМ-2011 Группа B. 5-й тур 5 : 6 Б 06.01.2009 U20 ЧМ-2009 Финал 1 : 5 05.01.2008 U20 ЧМ-2008 Финал 3 : 2 ОТ 29.12.2007 U20 ЧМ-2008 Группа A. 4-й тур 3 : 4 27.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа A 0 : 10 26.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа A 2 : 5 06.01.2023 U20 ЧМ-2023 Финал 2 : 3 ОТ 05.01.2023 U20 ЧМ-2023 1/2 финала 2 : 6 03.01.2023 U20 ЧМ-2023 1/4 финала 4 : 3 ОТ 26.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа A 6 : 0 05.01.2023 U20 ЧМ-2023 За 3-е место 8 : 7 ОТ 04.01.2023 U20 ЧМ-2023 1/2 финала 2 : 1 ОТ 02.01.2023 U20 ЧМ-2023 1/4 финала 2 : 3 01.01.2023 U20 ЧМ-2023 Группа A 5 : 1