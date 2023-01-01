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Лутон Таун - Челси 30 Декабря прямая трансляция

30 Декабря 2023 года в 15:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
Лутон Таун
Челси

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Челси, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Челси
Лондон
24БельгияврТомас Камински
15АнглиязщТеден Менжи
2АнглиязщГэбриел Ошо
29ЯмайказщАмари'и Белл
26АнглиязщРайан Джилз
45АнглияпзАлфи Даути
28БельгияпзАльберт-Самби Локонга
6АнглияпзРосс Баркли
30АнглияпзЭндрос Таунсенд
19ШотландиянпДжейкоб Браун
11АнглиянпЭлайджа Адебайо
28СербияврДжордже Петрович
2ФранциязщАксель Дисаси
6БразилиязщТьяго Силва
5ФранциязщБенуа Бадьяшиль
27ФранциязщМало Гюсто
23АнглияпзКонор Галлахер
25ЭквадорпзМойсес Кайседо
20АнглияпзКоул Палмер
10УкраинапзМихаил Мудрик
7АнглиянпРахим Стерлинг
19АлбаниянпАрмандо Броя
Главные тренеры
УэльсРоб Эдвардс
АргентинаМаурисио Почеттино
История личных встреч
25.08.2023Англия - Премьер-лига3-й турЧелси3 : 0Лутон Таун
02.03.2022Кубок Англии1/8 финалаЛутон Таун2 : 3Челси
24.01.2021Кубок Англии1/16 финалаЧелси3 : 1Лутон Таун
26.12.2023Англия - Премьер-лига19-й тур2 : 3Лутон Таун
23.12.2023Англия - Премьер-лига18-й турЛутон Таун1 : 0
10.12.2023Англия - Премьер-лига16-й турЛутон Таун1 : 2
05.12.2023Англия - Премьер-лига15-й турЛутон Таун3 : 4
02.12.2023Англия - Премьер-лига14-й тур3 : 1Лутон Таун
27.12.2023Англия - Премьер-лига19-й турЧелси2 : 1
24.12.2023Англия - Премьер-лига18-й тур2 : 1Челси
19.12.2023Англия - Кубок лиги1/4 финалаЧелси1 : 1 4 : 2
16.12.2023Англия - Премьер-лига17-й турЧелси2 : 0
10.12.2023Англия - Премьер-лига16-й тур2 : 0Челси
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура АПЛ: «Лутон Таун» — «Челси». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.

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