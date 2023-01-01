Лутон Таун - Челси 30 Декабря прямая трансляция
30 Декабря 2023 года в 15:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Челси, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Челси
Лондон
|24
|вр
|Томас Камински
|15
|зщ
|Теден Менжи
|2
|зщ
|Гэбриел Ошо
|29
|зщ
|Амари'и Белл
|26
|зщ
|Райан Джилз
|45
|пз
|Алфи Даути
|28
|пз
|Альберт-Самби Локонга
|6
|пз
|Росс Баркли
|30
|пз
|Эндрос Таунсенд
|19
|нп
|Джейкоб Браун
|11
|нп
|Элайджа Адебайо
|28
|вр
|Джордже Петрович
|2
|зщ
|Аксель Дисаси
|6
|зщ
|Тьяго Силва
|5
|зщ
|Бенуа Бадьяшиль
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|23
|пз
|Конор Галлахер
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|20
|пз
|Коул Палмер
|10
|пз
|Михаил Мудрик
|7
|нп
|Рахим Стерлинг
|19
|нп
|Армандо Броя
Главные тренеры
|Роб Эдвардс
|Маурисио Почеттино
История личных встреч
|25.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 0
|02.03.2022
|Кубок Англии
|1/8 финала
|2 : 3
|24.01.2021
|Кубок Англии
|1/16 финала
|3 : 1
|26.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 3
|23.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|05.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 4
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|27.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|24.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 1
|19.12.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 1 4 : 2
|16.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура АПЛ: «Лутон Таун» — «Челси». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.