Вулверхэмптон - Эвертон 30 Декабря прямая трансляция
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
30 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Эвертон, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Эвертон
Ливерпуль
|1
|вр
|Жозе Са
|23
|зщ
|Макс Килман
|4
|зщ
|Сантьяго Буэно
|24
|зщ
|Тоти
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|3
|зщ
|Райан Аит-Нури
|8
|пз
|Жоао Гомес
|5
|пз
|Марио Лемина
|21
|пз
|Пабло Сарабия
|11
|нп
|Хван Хи Чан
|12
|нп
|Матеус Кунья
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|23
|зщ
|Шеймус Коулман
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|32
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|19
|зщ
|Виталий Миколенко
|21
|пз
|Андре Гомеш
|8
|пз
|Амаду Онана
|11
|пз
|Джек Харрисон
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|7
|пз
|Дуайт Макнил
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
Главные тренеры
|Гари О'Нил
|Шон Дайч
История личных встреч
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|26.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 2
|13.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 1
|01.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|19.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|12.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 2
|12.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|3 : 0
|01.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 2
|02.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 3
|27.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 4
|24.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 1
|17.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|05.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|27.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 3
|23.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 1
|19.12.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 1 6 : 7
|16.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0