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Вулверхэмптон - Эвертон 30 Декабря прямая трансляция

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
30 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Вулверхэмптон
Эвертон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Эвертон, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Эвертон
Ливерпуль
1ПортугалияврЖозе Са
23АнглиязщМакс Килман
4УругвайзщСантьяго Буэно
24Португалиязщ Тоти
22ПортугалиязщНелсон Семеду
3АлжирзщРайан Аит-Нури
8БразилияпзЖоао Гомес
5ГабонпзМарио Лемина
21ИспанияпзПабло Сарабия
11Южная КореянпХван Хи Чан
12БразилиянпМатеус Кунья
1АнглияврДжордан Пикфорд
23ИрландиязщШеймус Коулман
6АнглиязщДжеймс Тарковски
32АнглиязщДжеррэд Брэнтуэйт
19УкраиназщВиталий Миколенко
21ПортугалияпзАндре Гомеш
8БельгияпзАмаду Онана
11АнглияпзДжек Харрисон
37АнглияпзДжеймс Гарнер
7АнглияпзДуайт Макнил
9АнглиянпДоминик Калверт-Льюин
Главные тренеры
АнглияГари О'Нил
АнглияШон Дайч
История личных встреч
26.08.2023Англия - Премьер-лига3-й турЭвертон0 : 1Вулверхэмптон
20.05.2023Англия - Премьер-лига37-й турВулверхэмптон1 : 1Эвертон
26.12.2022Англия - Премьер-лига17-й турЭвертон1 : 2Вулверхэмптон
13.03.2022Англия - Премьер-лига29-й турЭвертон0 : 1Вулверхэмптон
01.11.2021Англия - Премьер-лига10-й турВулверхэмптон2 : 1Эвертон
19.05.2021Англия - Премьер-лига37-й турЭвертон1 : 0Вулверхэмптон
12.01.2021Англия - Премьер-лига18-й турВулверхэмптон1 : 2Эвертон
12.07.2020Англия - Премьер-лига35-й турВулверхэмптон3 : 0Эвертон
01.09.2019Англия - Премьер-лига4-й турЭвертон3 : 2Вулверхэмптон
02.02.2019Англия - Премьер-лига25-й турЭвертон1 : 3Вулверхэмптон
27.12.2023Англия - Премьер-лига19-й тур1 : 4Вулверхэмптон
24.12.2023Англия - Премьер-лига18-й турВулверхэмптон2 : 1
17.12.2023Англия - Премьер-лига17-й тур3 : 0Вулверхэмптон
09.12.2023Англия - Премьер-лига16-й турВулверхэмптон1 : 1
05.12.2023Англия - Премьер-лига15-й турВулверхэмптон1 : 0
27.12.2023Англия - Премьер-лига19-й турЭвертон1 : 3
23.12.2023Англия - Премьер-лига18-й тур2 : 1Эвертон
19.12.2023Англия - Кубок лиги1/4 финалаЭвертон1 : 1 6 : 7
16.12.2023Англия - Премьер-лига17-й тур0 : 2Эвертон
10.12.2023Англия - Премьер-лига16-й турЭвертон2 : 0

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