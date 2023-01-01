Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 30 Декабря прямая трансляция
Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
30 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
|31
|вр
|Эдерсон
|2
|зщ
|Кайл Уолкер
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|6
|зщ
|Натан Аке
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|27
|пз
|Матеус Нунес
|16
|пз
|Родриго Эрнандес
|20
|пз
|Бернарду Силва
|47
|пз
|Фил Фоден
|10
|пз
|Джек Грилиш
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|18
|вр
|Уэс Фодеринхэм
|2
|зщ
|Джордж Бэлдок
|19
|зщ
|Джек Робинсон
|5
|зщ
|Остон Трасти
|20
|зщ
|Джейден Богл
|3
|зщ
|Макс Лоу
|16
|пз
|Оливер Норвуд
|21
|пз
|Вини Соуза
|25
|пз
|Анис Слимане
|35
|пз
|Андре Брукс
|10
|нп
|Кэмерон Арчер
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Крис Уайлдер
История личных встреч
|27.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|22.04.2023
|Кубок Англии
|1/2 финала
|3 : 0
|30.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|31.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|21.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 1
|29.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|26.12.2006
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 1
|14.10.2006
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
|27.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 3
|22.12.2023
|Клубный чемпионат мира - 2023
|Финал
|4 : 0
|19.12.2023
|Клубный чемпионат мира - 2023
|1/2 финала
|0 : 3
|16.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 2
|13.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 6-й тур
|2 : 3
|26.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 3
|22.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|16.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 2
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.