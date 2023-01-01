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Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 30 Декабря прямая трансляция

Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
30 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);
Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
31 Бразилия вр Эдерсон
2 Англия зщ Кайл Уолкер
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
6 Нидерланды зщ Натан Аке
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
27 Португалия пз Матеус Нунес
16 Испания пз Родриго Эрнандес
20 Португалия пз Бернарду Силва
47 Англия пз Фил Фоден
10 Англия пз Джек Грилиш
19 Аргентина нп Хулиан Альварес
18 Англия вр Уэс Фодеринхэм
2 Греция зщ Джордж Бэлдок
19 Англия зщ Джек Робинсон
5 США зщ Остон Трасти
20 Англия зщ Джейден Богл
3 Англия зщ Макс Лоу
16 Северная Ирландия пз Оливер Норвуд
21 Бразилия пз Вини Соуза
25 Тунис пз Анис Слимане
35 Англия пз Андре Брукс
10 Англия нп Кэмерон Арчер
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Англия Крис Уайлдер
История личных встреч
27.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 2Манчестер Сити
22.04.2023 Кубок Англии 1/2 финала Манчестер Сити3 : 0Шеффилд Юнайтед
30.01.2021 Англия - Премьер-лига 21-й тур Манчестер Сити1 : 0Шеффилд Юнайтед
31.10.2020 Англия - Премьер-лига 7-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 1Манчестер Сити
21.01.2020 Англия - Премьер-лига 24-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 1Манчестер Сити
29.12.2019 Англия - Премьер-лига 20-й тур Манчестер Сити2 : 0Шеффилд Юнайтед
26.12.2006 Англия - Премьер-лига 20-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 1Манчестер Сити
14.10.2006 Англия - Премьер-лига 8-й тур Манчестер Сити0 : 0Шеффилд Юнайтед
27.12.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур 1 : 3Манчестер Сити
22.12.2023 Клубный чемпионат мира - 2023 Финал Манчестер Сити4 : 0
19.12.2023 Клубный чемпионат мира - 2023 1/2 финала 0 : 3Манчестер Сити
16.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Манчестер Сити2 : 2
13.12.2023 Лига чемпионов Группа G. 6-й тур 2 : 3Манчестер Сити
26.12.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 3
22.12.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур 1 : 1Шеффилд Юнайтед
16.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур 2 : 0Шеффилд Юнайтед
09.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 2
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

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