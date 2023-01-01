Кристал Пэлас - Брентфорд 30 Декабря прямая трансляция
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
30 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Брентфорд, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Брентфорд
Лондон
|30
|вр
|Дин Хендерсон
|17
|зщ
|Натаниэл Клайн
|16
|зщ
|Йоаким Андерсен
|6
|зщ
|Марк Гехи
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|7
|пз
|Майкл Олисе
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
|9
|нп
|Джордан Айю
|1
|вр
|Марк Флеккен
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|5
|зщ
|Итан Пиннок
|14
|пз
|Саман Годдос
|27
|пз
|Витали Янельт
|8
|пз
|Матиас Йенсен
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|24
|пз
|Миккель Дамсгор
|11
|пз
|Йоан Висса
|7
|нп
|Ниль Мопе
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
Главные тренеры
|Рой Ходжсон
|Томас Франк
История личных встреч
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|18.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|30.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|12.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 0
|21.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|27.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|21.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|16.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 2
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 2
|27.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 4
|17.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 2
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1