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Кристал Пэлас - Брентфорд 30 Декабря прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
30 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Кристал Пэлас
Брентфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Брентфорд, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Брентфорд
Лондон
30АнглияврДин Хендерсон
17АнглиязщНатаниэл Клайн
16ДаниязщЙоаким Андерсен
6АнглиязщМарк Гехи
3АнглиязщТайрик Митчелл
26СШАзщКрис Ричардс
8КолумбияпзХефферсон Лерма
10АнглияпзЭберечи Эзе
7ФранцияпзМайкл Олисе
14ФранциянпЖан-Филипп Матета
9ГананпДжордан Айю
1НидерландыврМарк Флеккен
22ИрландиязщНейтан Коллинз
5ЯмайказщИтан Пиннок
14ИранпзСаман Годдос
27ГерманияпзВитали Янельт
8ДанияпзМатиас Йенсен
6ДанияпзКристиан Нёргор
24ДанияпзМиккель Дамсгор
11ДР КонгопзЙоан Висса
7ФранциянпНиль Мопе
23АнглиянпКин Льюис-Поттер
Главные тренеры
АнглияРой Ходжсон
ДанияТомас Франк
История личных встреч
26.08.2023Англия - Премьер-лига3-й турБрентфорд1 : 1Кристал Пэлас
18.02.2023Англия - Премьер-лига24-й турБрентфорд1 : 1Кристал Пэлас
30.08.2022Англия - Премьер-лига5-й турКристал Пэлас1 : 1Брентфорд
12.02.2022Англия - Премьер-лига25-й турБрентфорд0 : 0Кристал Пэлас
21.08.2021Англия - Премьер-лига2-й турКристал Пэлас0 : 0Брентфорд
27.12.2023Англия - Премьер-лига19-й тур2 : 1Кристал Пэлас
21.12.2023Англия - Премьер-лига18-й турКристал Пэлас1 : 1
16.12.2023Англия - Премьер-лига17-й тур2 : 2Кристал Пэлас
09.12.2023Англия - Премьер-лига16-й турКристал Пэлас1 : 2
06.12.2023Англия - Премьер-лига15-й турКристал Пэлас0 : 2
27.12.2023Англия - Премьер-лига19-й турБрентфорд1 : 4
17.12.2023Англия - Премьер-лига17-й турБрентфорд1 : 2
09.12.2023Англия - Премьер-лига16-й тур1 : 0Брентфорд
06.12.2023Англия - Премьер-лига15-й тур2 : 1Брентфорд
02.12.2023Англия - Премьер-лига14-й турБрентфорд3 : 1

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