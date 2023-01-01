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Ноттингем - Манчестер Юнайтед 30 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
30 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1 США вр Мэтт Тёрнер
29 Аргентина зщ Гонсало Монтьель
19 Сенегал зщ Мусса Ньякате
40 Бразилия зщ Мурилло
15 Англия зщ Гарри Тоффоло
22 Англия пз Райан Йейтс
28 Бразилия пз Данило
21 Швеция пз Энтони Эланга
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
14 Англия пз Каллум Хадсон-Одои
11 Новая Зеландия нп Крис Вуд
24 Камерун вр Андре Онана
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
19 Франция зщ Рафаэль Варан
35 Северная Ирландия зщ Джонни Эванс
20 Португалия зщ Диогу Дало
37 Англия пз Кобби Майну
14 Дания пз Кристиан Эриксен
17 Аргентина пз Алехандро Гарначо
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
10 Англия нп Маркус Рашфорд
11 Дания нп Расмус Хойлунд
Главные тренеры
Уэльс Стивен Купер
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Нидерланды Эрик тен Хаг
История личных встреч
26.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур Манчестер Юнайтед3 : 2Ноттингем Форест
16.04.2023 Англия - Премьер-лига 31-й тур Ноттингем Форест0 : 2Манчестер Юнайтед
01.02.2023 Англия - Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч Манчестер Юнайтед2 : 0Ноттингем Форест
25.01.2023 Англия - Кубок лиги 1/2 финала. 1-й матч Ноттингем Форест0 : 3Манчестер Юнайтед
27.12.2022 Англия - Премьер-лига 17-й тур Манчестер Юнайтед3 : 0Ноттингем Форест
26.12.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур 1 : 3Ноттингем Форест
23.12.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур Ноттингем Форест2 : 3
15.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Ноттингем Форест0 : 2
09.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур 1 : 1Ноттингем Форест
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур 5 : 0Ноттингем Форест
26.12.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Манчестер Юнайтед3 : 2
23.12.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур 2 : 0Манчестер Юнайтед
17.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур 0 : 0Манчестер Юнайтед
12.12.2023 Лига чемпионов Группа A. 6-й тур Манчестер Юнайтед0 : 1
09.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Манчестер Юнайтед0 : 3
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура АПЛ: «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

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