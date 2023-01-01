Ноттингем - Манчестер Юнайтед 30 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
30 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Манчестер Юнайтед
Манчестер
|1
|вр
|Мэтт Тёрнер
|29
|зщ
|Гонсало Монтьель
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|40
|зщ
|Мурилло
|15
|зщ
|Гарри Тоффоло
|22
|пз
|Райан Йейтс
|28
|пз
|Данило
|21
|пз
|Энтони Эланга
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|14
|пз
|Каллум Хадсон-Одои
|11
|нп
|Крис Вуд
|24
|вр
|Андре Онана
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|19
|зщ
|Рафаэль Варан
|35
|зщ
|Джонни Эванс
|20
|зщ
|Диогу Дало
|37
|пз
|Кобби Майну
|14
|пз
|Кристиан Эриксен
|17
|пз
|Алехандро Гарначо
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|10
|нп
|Маркус Рашфорд
|11
|нп
|Расмус Хойлунд
Главные тренеры
|Стивен Купер
|Нуну Эшпириту Санту
|Эрик тен Хаг
История личных встреч
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 2
|16.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 2
|01.02.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|25.01.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 3
|27.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|26.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 3
|23.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 3
|15.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|5 : 0
|26.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 2
|23.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 0
|17.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|12.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 6-й тур
|0 : 1
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 3
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура АПЛ: «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.