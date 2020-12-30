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Аталанта - Лечче 30 Декабря прямая трансляция

Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
30 Декабря 2023 года в 14:30 (+03:00). Италия - Серия А, 18-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
Аталанта
Лечче

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Лечче, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Лечче
Лечче
1АргентинаврХуан Муссо
42ИталиязщДжорджио Скальвини
19АлбаниязщБерат Джимсити
77ИталиязщДавиде Дзаппакоста
22ИталиязщМаттео Руджери
15НидерландыпзМартен де Рон
13Бразилияпз Эдерсон
8ХорватияпзМарио Пашалич
7НидерландыпзТён Копмейнерс
11НигериянпАдемола Лукман
9КолумбиянпЛуис Мурьель
30ИталияврВладимиро Фальконе
17ФранциязщВалентен Жендрей
59АлжирзщАхмед Туба
6ИталиязщФедерико Баскиротто
13ДаниязщПатрик Доргу
16ИспанияпзХоан Гонсалес
20АлбанияпзЮльбер Рамадани
10ФранциянпРеми Уден
27БразилиянпГабриэл Стрефезза
91ИталиянпРоберто Пикколи
11ИталиянпНикола Сансоне
Главные тренеры
ИталияДжан Пьеро Гасперини
ИталияРоберто Д'Аверса
История личных встреч
19.02.2023Италия - Серия АСерия А. 23-й турАталанта1 : 2Лечче
09.11.2022Италия - Серия АСерия А. 14-й турЛечче2 : 1Аталанта
01.03.2020Италия - Серия А26-й турЛечче2 : 7Аталанта
06.10.2019Италия - Серия А7-й турАталанта3 : 1Лечче
12.02.2012Италия - Серия А23-й турАталанта0 : 0Лечче
21.09.2011Италия - Серия А4-й турЛечче1 : 2Аталанта
22.03.2009Италия - Серия А29-й турЛечче2 : 2Аталанта
02.11.2008Италия - Серия А10-й турАталанта0 : 0Лечче
23.12.2023Италия - Серия А17-й тур1 : 0Аталанта
18.12.2023Италия - Серия А16-й турАталанта4 : 1
14.12.2023Лига ЕвропыГруппа D. 6-й тур0 : 4Аталанта
09.12.2023Италия - Серия А15-й турАталанта3 : 2
04.12.2023Италия - Серия А14-й тур3 : 0Аталанта
23.12.2023Италия - Серия А17-й тур2 : 0Лечче
16.12.2023Италия - Серия А16-й турЛечче2 : 1
11.12.2023Италия - Серия А15-й тур1 : 1Лечче
03.12.2023Италия - Серия А14-й турЛечче1 : 1
27.11.2023Италия - Серия А13-й тур2 : 2Лечче

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