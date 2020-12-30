Аталанта - Лечче 30 Декабря прямая трансляция
Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
30 Декабря 2023 года в 14:30 (+03:00). Италия - Серия А, 18-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Лечче, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Лечче
Лечче
|1
|вр
|Хуан Муссо
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|77
|зщ
|Давиде Дзаппакоста
|22
|зщ
|Маттео Руджери
|15
|пз
|Мартен де Рон
|13
|пз
|Эдерсон
|8
|пз
|Марио Пашалич
|7
|пз
|Тён Копмейнерс
|11
|нп
|Адемола Лукман
|9
|нп
|Луис Мурьель
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Валентен Жендрей
|59
|зщ
|Ахмед Туба
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|13
|зщ
|Патрик Доргу
|16
|пз
|Хоан Гонсалес
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|10
|нп
|Реми Уден
|27
|нп
|Габриэл Стрефезза
|91
|нп
|Роберто Пикколи
|11
|нп
|Никола Сансоне
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Роберто Д'Аверса
История личных встреч
|19.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 23-й тур
|1 : 2
|09.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 14-й тур
|2 : 1
|01.03.2020
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 7
|06.10.2019
|Италия - Серия А
|7-й тур
|3 : 1
|12.02.2012
|Италия - Серия А
|23-й тур
|0 : 0
|21.09.2011
|Италия - Серия А
|4-й тур
|1 : 2
|22.03.2009
|Италия - Серия А
|29-й тур
|2 : 2
|02.11.2008
|Италия - Серия А
|10-й тур
|0 : 0
|23.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 0
|18.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|4 : 1
|14.12.2023
|Лига Европы
|Группа D. 6-й тур
|0 : 4
|09.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|3 : 2
|04.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|23.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 0
|16.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 1
|11.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 1
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|27.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 2