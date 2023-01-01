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Удинезе - Болонья 30 Декабря прямая трансляция

Стадион: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия), вместимость: 25144
30 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 18-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
Удинезе
Болонья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Болонья, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Болонья
Болонья
1ИталияврМарко Сильвестри
27БельгиязщКристиан Кабазель
18АргентиназщПатрисио Перес
31ДаниязщТомас Кристенсен
2ИрландиязщФести Эбоселе
33ЗимбабвезщДжордан Земура
24СербияпзЛазар Самарджич
11Бразилияпз Уолас
4СловенияпзСанди Ловрич
37АргентинапзРоберто Перейра
17ИталиянпЛоренцо Лукка
28ПольшаврЛукаш Скорупски
3АвстриязщСтефан Пош
31НидерландызщСэм Бёкема
33ИталиязщРиккардо Калафьори
15ДаниязщВиктор Кристиансен
19ШотландияпзЛьюис Фергюсон
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
20ШвейцарияпзМихел Эбишер
7ИталиянпРиккардо Орсолини
9НидерландынпДжошуа Зиркзее
56БельгиянпАлексис Салемакерс
Главные тренеры
ИталияГабриэле Чоффи
ИталияТьяго Мотта
История личных встреч
02.04.2023Италия - Серия АСерия А. 28-й турБолонья3 : 0Удинезе
15.01.2023Италия - Серия АСерия А. 18-й турУдинезе1 : 2Болонья
24.04.2022Италия - Серия А34-й турБолонья2 : 2Удинезе
17.10.2021Италия - Серия А8-й турУдинезе1 : 1Болонья
08.05.2021Италия - Серия А35-й турУдинезе1 : 1Болонья
06.01.2021Италия - Серия А16-й турБолонья2 : 2Удинезе
22.02.2020Италия - Серия А25-й турБолонья1 : 1Удинезе
04.12.2019Кубок Италии4-й раундУдинезе4 : 0Болонья
29.09.2019Италия - Серия А6-й турУдинезе1 : 0Болонья
03.03.2019Италия - Серия А26-й турУдинезе2 : 1Болонья
23.12.2023Италия - Серия А17-й тур1 : 1Удинезе
17.12.2023Италия - Серия А16-й турУдинезе2 : 2
09.12.2023Италия - Серия А15-й тур4 : 0Удинезе
03.12.2023Италия - Серия А14-й турУдинезе3 : 3
26.11.2023Италия - Серия А13-й тур3 : 1Удинезе
23.12.2023Италия - Серия А17-й турБолонья1 : 0
20.12.2023Кубок Италии1/8 финала1 : 2 ДВБолонья
17.12.2023Италия - Серия А16-й турБолонья2 : 0
10.12.2023Италия - Серия А15-й тур1 : 2Болонья
03.12.2023Италия - Серия А14-й тур1 : 1Болонья

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