Удинезе - Болонья 30 Декабря прямая трансляция
Стадион: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия), вместимость: 25144
30 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 18-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Болонья, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Болонья
Болонья
|1
|вр
|Марко Сильвестри
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|18
|зщ
|Патрисио Перес
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|2
|зщ
|Фести Эбоселе
|33
|зщ
|Джордан Земура
|24
|пз
|Лазар Самарджич
|11
|пз
|Уолас
|4
|пз
|Санди Ловрич
|37
|пз
|Роберто Перейра
|17
|нп
|Лоренцо Лукка
|28
|вр
|Лукаш Скорупски
|3
|зщ
|Стефан Пош
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|15
|зщ
|Виктор Кристиансен
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|20
|пз
|Михел Эбишер
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|9
|нп
|Джошуа Зиркзее
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
Главные тренеры
|Габриэле Чоффи
|Тьяго Мотта
История личных встреч
|02.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 28-й тур
|3 : 0
|15.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 18-й тур
|1 : 2
|24.04.2022
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 2
|17.10.2021
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 1
|08.05.2021
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|06.01.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 2
|22.02.2020
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|04.12.2019
|Кубок Италии
|4-й раунд
|4 : 0
|29.09.2019
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 0
|03.03.2019
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 1
|23.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 1
|17.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 2
|09.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|4 : 0
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 3
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|3 : 1
|23.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 0
|20.12.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 2 ДВ
|17.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 0
|10.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 2
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 1