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Верона - Салернитана 30 Декабря прямая трансляция

Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
30 Декабря 2023 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 18-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Верона
Салернитана

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Салернитана, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Салернитана
Салерно
1ИталияврЛоренцо Монтипо
38БельгиязщДжексон Тчатчуа
6ШвециязщИсак Хин
27ПольшазщПавел Давидович
24ИталияпзФилиппо Терраччано
18КамерунпзМартин Онгла
20ИталияпзРиккардо Сапонара
90ИталиянпМайкл Фолоруншо
26БельгиянпСириль Нгонж
31СловакиянпТомаш Суслов
11Босния и ГерцеговинанпМилан Джурич
56ФранцияврБенуа Костиль
30ИталиязщПаскуале Маццокки
17АргентиназщФедерико Фасио
98ИталиязщЛоренцо Пирола
3ХорватиязщДомагой Брадарич
99ПольшапзМатеуш Ленговски
18МалипзЛассана Кулибали
87ИталияпзАнтонио Кандрева
20КипрпзГригорис Кастанос
33ФранциянпЛум Чауна
22НигериянпЧуквубуйкем Иквууэмеси
Главные тренеры
ИталияМарко Барони
ИталияФилиппо Индзаги
История личных встреч
13.02.2023Италия - Серия АСерия А. 22-й турВерона1 : 0Салернитана
09.10.2022Италия - Серия АСерия А. 9-й турСалернитана2 : 1Верона
09.01.2022Италия - Серия А21-й турВерона1 : 2Салернитана
22.09.2021Италия - Серия А5-й турСалернитана2 : 2Верона
22.02.2019Италия - Серия BСерия B. 25-й турВерона1 : 0Салернитана
29.09.2018Италия - Серия BСерия B. 6-й турСалернитана1 : 0Верона
29.01.2017Италия - Серия BСерия B. 23-й турВерона2 : 0Салернитана
04.09.2016Италия - Серия BСерия B. 2-й турСалернитана1 : 1Верона
23.12.2023Италия - Серия А17-й турВерона2 : 0
17.12.2023Италия - Серия А16-й тур1 : 0Верона
09.12.2023Италия - Серия А15-й турВерона1 : 1
03.12.2023Италия - Серия А14-й тур3 : 3Верона
27.11.2023Италия - Серия А13-й турВерона2 : 2
22.12.2023Италия - Серия А17-й турСалернитана2 : 2
18.12.2023Италия - Серия А16-й тур4 : 1Салернитана
10.12.2023Италия - Серия А15-й турСалернитана1 : 2
03.12.2023Италия - Серия А14-й тур3 : 0Салернитана
25.11.2023Италия - Серия А13-й турСалернитана2 : 1

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