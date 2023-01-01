Верона - Салернитана 30 Декабря прямая трансляция
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
30 Декабря 2023 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 18-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Салернитана, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Салернитана
Салерно
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|6
|зщ
|Исак Хин
|27
|зщ
|Павел Давидович
|24
|пз
|Филиппо Терраччано
|18
|пз
|Мартин Онгла
|20
|пз
|Риккардо Сапонара
|90
|нп
|Майкл Фолоруншо
|26
|нп
|Сириль Нгонж
|31
|нп
|Томаш Суслов
|11
|нп
|Милан Джурич
|56
|вр
|Бенуа Костиль
|30
|зщ
|Паскуале Маццокки
|17
|зщ
|Федерико Фасио
|98
|зщ
|Лоренцо Пирола
|3
|зщ
|Домагой Брадарич
|99
|пз
|Матеуш Ленговски
|18
|пз
|Лассана Кулибали
|87
|пз
|Антонио Кандрева
|20
|пз
|Григорис Кастанос
|33
|нп
|Лум Чауна
|22
|нп
|Чуквубуйкем Иквууэмеси
Главные тренеры
|Марко Барони
|Филиппо Индзаги
История личных встреч
|13.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 22-й тур
|1 : 0
|09.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 9-й тур
|2 : 1
|09.01.2022
|Италия - Серия А
|21-й тур
|1 : 2
|22.09.2021
|Италия - Серия А
|5-й тур
|2 : 2
|22.02.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. 25-й тур
|1 : 0
|29.09.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 6-й тур
|1 : 0
|29.01.2017
|Италия - Серия B
|Серия B. 23-й тур
|2 : 0
|04.09.2016
|Италия - Серия B
|Серия B. 2-й тур
|1 : 1
|23.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 0
|17.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 0
|09.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 1
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 3
|27.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 2
|22.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 2
|18.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|4 : 1
|10.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 2
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|25.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 1