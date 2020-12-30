Кальяри - Эмполи 30 Декабря прямая трансляция
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
30 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 18-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Эмполи, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Эмполи
Эмполи
|22
|вр
|Симоне Скуффет
|3
|зщ
|Эдоардо Гольданига
|4
|зщ
|Альберто Доссена
|27
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|8
|пз
|Наитан Нандес
|25
|пз
|Ибраим Сулемана
|16
|пз
|Маттео Прати
|21
|пз
|Якуб Янкто
|10
|пз
|Николас Виола
|77
|нп
|Зиту Лувумбу
|30
|нп
|Леонардо Паволетти
|99
|вр
|Этрит Бериша
|24
|зщ
|Тайронн Эбюэхи
|34
|зщ
|Ардиан Исмайли
|33
|зщ
|Себастьяно Луперто
|13
|зщ
|Либерато Кэкачей
|35
|пз
|Томмазо Бальданци
|20
|пз
|Маттео Канчелльери
|21
|пз
|Якопо Фаццини
|5
|пз
|Альберто Грасси
|29
|пз
|Юссеф Мале
|28
|нп
|Николо Камбьяги
Главные тренеры
|Клаудио Раньери
|Аурелио Андреацолли
История личных встреч
|13.02.2022
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|22.09.2021
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 2
|20.01.2019
|Италия - Серия А
|20-й тур
|2 : 2
|19.08.2018
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 0
|14.05.2017
|Италия - Серия А
|36-й тур
|3 : 2
|17.12.2016
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 0
|14.03.2015
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|25.10.2014
|Италия - Серия А
|8-й тур
|0 : 4
|20.04.2008
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 0
|09.12.2007
|Италия - Серия А
|15-й тур
|4 : 1
|23.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 0
|16.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 1
|11.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|2 : 1
|02.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 0
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|22.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|0 : 2
|16.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 0
|11.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 1
|02.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|3 : 4