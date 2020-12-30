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Кальяри - Эмполи 30 Декабря прямая трансляция

Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
30 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 18-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Кальяри
Эмполи

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Эмполи, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Эмполи
Эмполи
22ИталияврСимоне Скуффет
3ИталиязщЭдоардо Гольданига
4ИталиязщАльберто Доссена
27ИталиязщТоммазо Ауджелло
8УругвайпзНаитан Нандес
25ГанапзИбраим Сулемана
16ИталияпзМаттео Прати
21ЧехияпзЯкуб Янкто
10ИталияпзНиколас Виола
77АнголанпЗиту Лувумбу
30ИталиянпЛеонардо Паволетти
99АлбанияврЭтрит Бериша
24НигериязщТайронн Эбюэхи
34АлбаниязщАрдиан Исмайли
33ИталиязщСебастьяно Луперто
13Новая ЗеландиязщЛиберато Кэкачей
35ИталияпзТоммазо Бальданци
20ИталияпзМаттео Канчелльери
21ИталияпзЯкопо Фаццини
5ИталияпзАльберто Грасси
29МароккопзЮссеф Мале
28ИталиянпНиколо Камбьяги
Главные тренеры
ИталияКлаудио Раньери
ИталияАурелио Андреацолли
История личных встреч
13.02.2022Италия - Серия А25-й турЭмполи1 : 1Кальяри
22.09.2021Италия - Серия А5-й турКальяри0 : 2Эмполи
20.01.2019Италия - Серия А20-й турКальяри2 : 2Эмполи
19.08.2018Италия - Серия А1-й турЭмполи2 : 0Кальяри
14.05.2017Италия - Серия А36-й турКальяри3 : 2Эмполи
17.12.2016Италия - Серия А17-й турЭмполи2 : 0Кальяри
14.03.2015Италия - Серия А27-й турКальяри1 : 1Эмполи
25.10.2014Италия - Серия А8-й турЭмполи0 : 4Кальяри
20.04.2008Италия - Серия А34-й турКальяри2 : 0Эмполи
09.12.2007Италия - Серия А15-й турЭмполи4 : 1Кальяри
23.12.2023Италия - Серия А17-й тур2 : 0Кальяри
16.12.2023Италия - Серия А16-й тур2 : 1Кальяри
11.12.2023Италия - Серия А15-й турКальяри2 : 1
02.12.2023Италия - Серия А14-й тур1 : 0Кальяри
26.11.2023Италия - Серия А13-й турКальяри1 : 1
22.12.2023Италия - Серия А17-й турЭмполи0 : 2
16.12.2023Италия - Серия А16-й тур1 : 0Эмполи
11.12.2023Италия - Серия А15-й турЭмполи1 : 1
02.12.2023Италия - Серия А14-й тур1 : 1Эмполи
26.11.2023Италия - Серия А13-й турЭмполи3 : 4

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