02:27 ()
Свернуть список

Милан - Сассуоло 30 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
30 Декабря 2023 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 18-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
Милан
Сассуоло

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Сассуоло, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Сассуоло
Сассуоло
16ФранцияврМик Меньян
2ИталиязщДавиде Калабрия
24ДаниязщСимон Кьер
19ФранциязщТео Эрнандес
42ИталиязщАлессандро Флоренци
14НидерландыпзТейани Рейндерс
8АнглияпзРубен Лофтус-Чик
4АлжирпзИсмаэль Беннасер
11СШАнпКристиан Пулишич
9ФранциянпОливье Жиру
10ПортугалиянпРафаэл Леау
47ИталияврАндреа Консильи
22ГерманиязщЙереми Тольян
5ХорватиязщМартин Эрлич
13ИталиязщДжанмарко Феррари
3НорвегиязщМаркус Педерсен
42НорвегияпзКристиан Торстведт
7БразилияпзМатеус Энрике
10ИталиянпДоменико Берарди
45ФранциянпАрман Лорьенте
20ИспаниянпСаму Кастильехо
9ИталиянпАндреа Пинамонти
Главные тренеры
ИталияСтефано Пиоли
ИталияАлессио Дионизи
История личных встреч
29.01.2023Италия - Серия АСерия А. 20-й турМилан2 : 5Сассуоло
30.08.2022Италия - Серия АСерия А. 4-й турСассуоло0 : 0Милан
22.05.2022Италия - Серия А38-й турСассуоло0 : 3Милан
28.11.2021Италия - Серия А14-й турМилан1 : 3Сассуоло
21.04.2021Италия - Серия А32-й турМилан1 : 2Сассуоло
20.12.2020Италия - Серия А13-й турСассуоло1 : 2Милан
21.07.2020Италия - Серия А35-й турСассуоло1 : 2Милан
15.12.2019Италия - Серия А16-й турМилан0 : 0Сассуоло
02.03.2019Италия - Серия А26-й турМилан1 : 0Сассуоло
30.09.2018Италия - Серия А7-й турСассуоло1 : 4Милан
22.12.2023Италия - Серия А17-й тур2 : 2Милан
17.12.2023Италия - Серия А16-й турМилан3 : 0
13.12.2023Лига чемпионовГруппа F. 6-й тур1 : 2Милан
09.12.2023Италия - Серия А15-й тур3 : 2Милан
02.12.2023Италия - Серия А14-й турМилан3 : 1
22.12.2023Италия - Серия А17-й турСассуоло1 : 2
17.12.2023Италия - Серия А16-й тур2 : 2Сассуоло
11.12.2023Италия - Серия А15-й тур2 : 1Сассуоло
03.12.2023Италия - Серия А14-й турСассуоло1 : 2
26.11.2023Италия - Серия А13-й тур3 : 4Сассуоло

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close