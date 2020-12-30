Милан - Сассуоло 30 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
30 Декабря 2023 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 18-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Сассуоло, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Сассуоло
Сассуоло
|16
|вр
|Мик Меньян
|2
|зщ
|Давиде Калабрия
|24
|зщ
|Симон Кьер
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|42
|зщ
|Алессандро Флоренци
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|8
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
|4
|пз
|Исмаэль Беннасер
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|9
|нп
|Оливье Жиру
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|47
|вр
|Андреа Консильи
|22
|зщ
|Йереми Тольян
|5
|зщ
|Мартин Эрлич
|13
|зщ
|Джанмарко Феррари
|3
|зщ
|Маркус Педерсен
|42
|пз
|Кристиан Торстведт
|7
|пз
|Матеус Энрике
|10
|нп
|Доменико Берарди
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|20
|нп
|Саму Кастильехо
|9
|нп
|Андреа Пинамонти
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Алессио Дионизи
История личных встреч
|29.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 20-й тур
|2 : 5
|30.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 4-й тур
|0 : 0
|22.05.2022
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 3
|28.11.2021
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 3
|21.04.2021
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 2
|20.12.2020
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 2
|21.07.2020
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 2
|15.12.2019
|Италия - Серия А
|16-й тур
|0 : 0
|02.03.2019
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|30.09.2018
|Италия - Серия А
|7-й тур
|1 : 4
|22.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 2
|17.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|3 : 0
|13.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 6-й тур
|1 : 2
|09.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|3 : 2
|02.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 1
|22.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|17.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 2
|11.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|2 : 1
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 2
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|3 : 4