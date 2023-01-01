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Аль-Таавун - Аль-Наср 30 Декабря прямая трансляция

30 Декабря 2023 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия - Про-Лига, 19-й тур
Аль-Таавун
Аль-Наср

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Таавун - Аль-Наср, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия - Про-Лига, 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Таавун
Бурайда
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
Бразилия Периклес Шамуска
Португалия Луиш Каштру
История личных встреч
18.08.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 2-й тур Аль-Наср0 : 2Аль-Таавун
27.09.2020 Лига чемпионов АФК - 2020 1/8 финала Аль-Наср1 : 0Аль-Таавун
23.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 18-й тур Аль-Таавун1 : 3
16.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 17-й тур 0 : 2Аль-Таавун
08.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 16-й тур Аль-Таавун4 : 1
02.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 15-й тур 1 : 2Аль-Таавун
24.11.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 14-й тур Аль-Таавун1 : 2
26.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 17-й тур 2 : 5Аль-Наср
22.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 18-й тур Аль-Наср3 : 1
08.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 16-й тур Аль-Наср4 : 1
05.12.2023 Лига чемпионов АФК Группа E. 6-й тур 1 : 1Аль-Наср
01.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 15-й тур 3 : 0Аль-Наср

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