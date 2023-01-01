Жил Висенте - Боавишта 30 Декабря прямая трансляция
30 Декабря 2023 года в 18:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 15-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Боавишта, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Боавишта
Порту
|42
|вр
|Эндрю да Силва Вентура
|2
|зщ
|Зе Карлуш
|26
|зщ
|Рубен Фернандеш
|13
|зщ
|Gabriel Pereira Magalhães dos Santos
|23
|зщ
|Леонарду Бута
|76
|пз
|Martim Neto
|25
|пз
|Педру Тиба
|77
|нп
|Мурило
|8
|нп
|Максим Домингес
|70
|нп
|Фелиш Коррея
|9
|нп
|Али Алипур Гхара
|99
|вр
|Жоау Гонсалвиш
|79
|зщ
|Педру Мальейро
|5
|зщ
|Chidozie Awaziem
|26
|зщ
|Родриго Абаскаль
|21
|пз
|Tiago Morais
|70
|пз
|Sopuruchukwu Onyemaechi
|6
|пз
|Ibrahima
|18
|пз
|Илия Вукотич
|9
|нп
|Роберт Боженик
|8
|нп
|Бруну Луренсу
|7
|нп
|Салвадор Агра
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
История личных встреч
|12.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|3 : 1
|08.01.2023
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|1 : 0
|15.01.2022
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|1 : 1
|09.08.2021
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|3 : 0
|19.05.2021
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 2
|06.02.2021
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|1 : 2
|29.02.2020
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|0 : 1
|22.09.2019
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|0 : 0
|28.02.2015
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|1 : 1
|28.09.2014
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|3 : 2
|16.12.2023
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|3 : 0
|11.12.2023
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|04.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|3 : 1
|25.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 1
|12.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|1 : 1
|16.12.2023
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|1 : 1
|10.12.2023
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|3 : 1
|03.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|0 : 4
|26.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 2 4 : 3
|12.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|1 : 3