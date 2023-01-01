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Жил Висенте - Боавишта 30 Декабря прямая трансляция

30 Декабря 2023 года в 18:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 15-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Жил Висенте
Боавишта

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Боавишта, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Боавишта
Порту
42БразилияврЭндрю да Силва Вентура
2Португалиязщ Зе Карлуш
26ПортугалиязщРубен Фернандеш
13БразилиязщGabriel Pereira Magalhães dos Santos
23ПортугалиязщЛеонарду Бута
76ПортугалияпзMartim Neto
25ПортугалияпзПедру Тиба
77Бразилиянп Мурило
8ШвейцариянпМаксим Домингес
70ПортугалиянпФелиш Коррея
9ИраннпАли Алипур Гхара
99ПортугалияврЖоау Гонсалвиш
79ПортугалиязщПедру Мальейро
5НигериязщChidozie Awaziem
26УругвайзщРодриго Абаскаль
21ПортугалияпзTiago Morais
70НигерияпзSopuruchukwu Onyemaechi
6Гвинеяпз Ibrahima
18ЧерногорияпзИлия Вукотич
9СловакиянпРоберт Боженик
8ПортугалиянпБруну Луренсу
7ПортугалиянпСалвадор Агра
Главные тренеры
ПортугалияВитор Кампелуш
ПортугалияВитор Кампелуш
ПортугалияВитор Кампелуш
ПортугалияВитор Кампелуш
История личных встреч
12.05.2023Португалия - Примейра32-й турЖил Висенте3 : 1Боавишта
08.01.2023Португалия - Примейра15-й турБоавишта1 : 0Жил Висенте
15.01.2022Португалия - Примейра18-й турБоавишта1 : 1Жил Висенте
09.08.2021Португалия - Примейра1-й турЖил Висенте3 : 0Боавишта
19.05.2021Португалия - Примейра34-й турЖил Висенте1 : 2Боавишта
06.02.2021Португалия - Примейра17-й турБоавишта1 : 2Жил Висенте
29.02.2020Португалия - Примейра23-й турБоавишта0 : 1Жил Висенте
22.09.2019Португалия - Примейра6-й турЖил Висенте0 : 0Боавишта
28.02.2015Португалия - Примейра23-й турЖил Висенте1 : 1Боавишта
28.09.2014Португалия - Примейра6-й турБоавишта3 : 2Жил Висенте
16.12.2023Португалия - Примейра14-й тур3 : 0Жил Висенте
11.12.2023Португалия - Примейра13-й турЖил Висенте1 : 1
04.12.2023Португалия - Примейра12-й тур3 : 1Жил Висенте
25.11.2023Кубок Португалии1/16 финала0 : 1Жил Висенте
12.11.2023Португалия - Примейра11-й турЖил Висенте1 : 1
16.12.2023Португалия - Примейра14-й турБоавишта1 : 1
10.12.2023Португалия - Примейра13-й тур3 : 1Боавишта
03.12.2023Португалия - Примейра12-й турБоавишта0 : 4
26.11.2023Кубок Португалии1/16 финала2 : 2 4 : 3Боавишта
12.11.2023Португалия - Примейра11-й турБоавишта1 : 3

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