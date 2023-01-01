02:27 ()
Свернуть список

Эшторил - Фаренсе 30 Декабря прямая трансляция

30 Декабря 2023 года в 18:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 15-й тур
Эшторил
Фаренсе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Фаренсе, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эшторил
Эшторил
Фаренсе
Фару
История личных встреч
01.02.2020Португалия - Сегунда19-й турФаренсе0 : 2Эшторил
18.08.2019Португалия - Сегунда2-й турЭшторил1 : 2Фаренсе
14.04.2019Португалия - Сегунда29-й турФаренсе3 : 1Эшторил
16.12.2018Португалия - Сегунда12-й турЭшторил1 : 0Фаренсе
29.07.2018Португалия - Кубок лиги2-й раундФаренсе0 : 2Эшторил
15.10.2017Кубок Португалии3-й раундФаренсе1 : 0Эшторил
17.12.2023Португалия - Примейра14-й тур1 : 1Эшторил
10.12.2023Португалия - Примейра13-й турЭшторил4 : 0
03.12.2023Португалия - Примейра12-й тур3 : 1Эшторил
26.11.2023Кубок Португалии1/16 финалаЭшторил2 : 1
10.11.2023Португалия - Примейра11-й турЭшторил4 : 0
15.12.2023Португалия - Примейра14-й турФаренсе0 : 0
08.12.2023Португалия - Примейра13-й тур1 : 1Фаренсе
02.12.2023Португалия - Примейра12-й турФаренсе1 : 2
12.11.2023Португалия - Примейра11-й тур1 : 3Фаренсе
06.11.2023Португалия - Примейра10-й турФаренсе2 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close