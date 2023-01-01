Эшторил - Фаренсе 30 Декабря прямая трансляция
30 Декабря 2023 года в 18:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 15-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Фаренсе, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эшторил
Эшторил
Фаренсе
Фару
История личных встреч
|01.02.2020
|Португалия - Сегунда
|19-й тур
|0 : 2
|18.08.2019
|Португалия - Сегунда
|2-й тур
|1 : 2
|14.04.2019
|Португалия - Сегунда
|29-й тур
|3 : 1
|16.12.2018
|Португалия - Сегунда
|12-й тур
|1 : 0
|29.07.2018
|Португалия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 2
|15.10.2017
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|1 : 0
|17.12.2023
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|1 : 1
|10.12.2023
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|4 : 0
|03.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|3 : 1
|26.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 1
|10.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|4 : 0
|15.12.2023
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|0 : 0
|08.12.2023
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|02.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|1 : 2
|12.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|1 : 3
|06.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|2 : 0