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Каза Пия - Брага 30 Декабря прямая трансляция

30 Декабря 2023 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 15-й тур
Каза Пия
Брага

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Брага, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Брага
Брага
33АнголаврРикарду Батишта
3ПортугалиязщЖоау Нунеш
19Босния и ГерцеговиназщНермин Золотич
72ИспанияпзГаиска Ларрасабаль
5ПортугалияпзЛеонарду Лелу
8БразилияпзАнжело Нето
16АнголапзБени Мукенди
11ЯпониянпЮки Сома
77ПортугалиянпТьягу Диаш
30Бразилиянп Фелиппе Кардозо
99Бразилиянп Клэйтон
1БразилияврЛима Матеус
2ИспаниязщВиктор Гомес
4МализщСику Ньякате
26КолумбиязщКристиан Борха
5ТурцияпзСердар Саатчи
28ПортугалияпзЖоау Моутинью
16УругвайпзРодриго Саласар
14Гвинея-БисаупзАльваро Джало
21ПортугалияпзРикарду Орта
7Португалияпз Брума
23ФранциянпСимон Банза
Главные тренеры
ПортугалияФелипе Пинту Мартиньш
ПортугалияАртур Жорже
История личных встреч
21.04.2023Португалия - Примейра29-й турКаза Пия0 : 1Брага
03.12.2022Португалия - Кубок лигиГруппа D. 2-й турКаза Пия0 : 1Брага
06.11.2022Португалия - Примейра12-й турБрага0 : 1Каза Пия
17.12.2023Португалия - Примейра14-й тур1 : 3Каза Пия
09.12.2023Португалия - Примейра13-й тур3 : 1Каза Пия
02.12.2023Португалия - Примейра12-й турКаза Пия1 : 0
25.11.2023Кубок Португалии1/16 финала0 : 0 6 : 5Каза Пия
10.11.2023Португалия - Примейра11-й тур4 : 0Каза Пия
17.12.2023Португалия - Примейра14-й турБрага0 : 1
12.12.2023Лига чемпионовГруппа C. 6-й тур2 : 0Брага
08.12.2023Португалия - Примейра13-й тур1 : 3Брага
03.12.2023Португалия - Примейра12-й турБрага3 : 1
29.11.2023Лига чемпионовГруппа C. 5-й турБрага1 : 1

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