Каза Пия - Брага 30 Декабря прямая трансляция
30 Декабря 2023 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 15-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Брага, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Брага
Брага
|33
|вр
|Рикарду Батишта
|3
|зщ
|Жоау Нунеш
|19
|зщ
|Нермин Золотич
|72
|пз
|Гаиска Ларрасабаль
|5
|пз
|Леонарду Лелу
|8
|пз
|Анжело Нето
|16
|пз
|Бени Мукенди
|11
|нп
|Юки Сома
|77
|нп
|Тьягу Диаш
|30
|нп
|Фелиппе Кардозо
|99
|нп
|Клэйтон
|1
|вр
|Лима Матеус
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|4
|зщ
|Сику Ньякате
|26
|зщ
|Кристиан Борха
|5
|пз
|Сердар Саатчи
|28
|пз
|Жоау Моутинью
|16
|пз
|Родриго Саласар
|14
|пз
|Альваро Джало
|21
|пз
|Рикарду Орта
|7
|пз
|Брума
|23
|нп
|Симон Банза
Главные тренеры
|Фелипе Пинту Мартиньш
|Артур Жорже
История личных встреч
|21.04.2023
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 1
|03.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. 2-й тур
|0 : 1
|06.11.2022
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|0 : 1
|17.12.2023
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|1 : 3
|09.12.2023
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|3 : 1
|02.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|1 : 0
|25.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 0 6 : 5
|10.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|4 : 0
|17.12.2023
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|0 : 1
|12.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 6-й тур
|2 : 0
|08.12.2023
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 3
|03.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|3 : 1
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 5-й тур
|1 : 1