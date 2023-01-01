Портимоненсе - Спортинг 30 Декабря прямая трансляция
30 Декабря 2023 года в 23:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 15-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портимоненсе - Спортинг, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Портимоненсе
Портиман
Спортинг
Лиссабон
|12
|вр
|Силвестре Винисиус
|27
|зщ
|Guga
|44
|зщ
|Pedro Henrique
|22
|зщ
|Филипе Релвас
|18
|зщ
|Gonçalo Faria Costa
|77
|зщ
|Helio Varela
|25
|пз
|Нонока
|13
|пз
|Денер
|7
|пз
|Силвестер Джаспер
|11
|пз
|Карлинос
|19
|нп
|Ronie Carrillo
|1
|вр
|Антонио Адан
|72
|зщ
|Эдуарду Куарежма
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|13
|зщ
|Луиш Нету
|21
|пз
|Джени Катамо
|23
|пз
|Дэниел Браганса
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|2
|пз
|Матеус Рейс
|10
|нп
|Маркус Эдвардс
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
|8
|нп
|Педру Гонсалвеш
Главные тренеры
|Паулу Сержиу
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
|04.03.2023
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|0 : 1
|10.09.2022
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|4 : 0
|07.05.2022
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 3
|30.12.2021
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|3 : 2
|20.02.2021
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|2 : 0
|04.10.2020
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|0 : 2
|09.02.2020
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|2 : 1
|21.12.2019
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 3-й тур
|2 : 4
|25.08.2019
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 3
|03.03.2019
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|3 : 1
|17.12.2023
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|5 : 2
|09.12.2023
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|02.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|1 : 0
|25.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|1 : 4
|11.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|2 : 1
|18.12.2023
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|2 : 0
|14.12.2023
|Лига Европы
|Группа D. 6-й тур
|3 : 0
|09.12.2023
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|3 : 2
|04.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|3 : 1
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа D. 5-й тур
|1 : 1