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Портимоненсе - Спортинг 30 Декабря прямая трансляция

30 Декабря 2023 года в 23:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 15-й тур
Портимоненсе
Спортинг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портимоненсе - Спортинг, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Портимоненсе
Портиман
Спортинг
Лиссабон
12БразилияврСилвестре Винисиус
27Португалиязщ Guga
44БразилиязщPedro Henrique
22ПортугалиязщФилипе Релвас
18ПортугалиязщGonçalo Faria Costa
77ПортугалиязщHelio Varela
25Бразилияпз Нонока
13Бразилияпз Денер
7АнглияпзСилвестер Джаспер
11Бразилияпз Карлинос
19ЭквадорнпRonie Carrillo
1ИспанияврАнтонио Адан
72ПортугалиязщЭдуарду Куарежма
26Кот-д'ИвуарзщУсман Дьоманде
13ПортугалиязщЛуиш Нету
21МозамбикпзДжени Катамо
23ПортугалияпзДэниел Браганса
5ЯпонияпзХидемаса Морита
2БразилияпзМатеус Рейс
10АнглиянпМаркус Эдвардс
9ШвециянпВиктор Дьёкереш
8ПортугалиянпПедру Гонсалвеш
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Сержиу
ПортугалияРубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
04.03.2023Португалия - Примейра23-й турПортимоненсе0 : 1Спортинг
10.09.2022Португалия - Примейра6-й турСпортинг4 : 0Портимоненсе
07.05.2022Португалия - Примейра33-й турПортимоненсе2 : 3Спортинг
30.12.2021Португалия - Примейра16-й турСпортинг3 : 2Портимоненсе
20.02.2021Португалия - Примейра20-й турСпортинг2 : 0Портимоненсе
04.10.2020Португалия - Примейра3-й турПортимоненсе0 : 2Спортинг
09.02.2020Португалия - Примейра20-й турСпортинг2 : 1Портимоненсе
21.12.2019Португалия - Кубок лигиГруппа C. 3-й турПортимоненсе2 : 4Спортинг
25.08.2019Португалия - Примейра3-й турПортимоненсе1 : 3Спортинг
03.03.2019Португалия - Примейра24-й турСпортинг3 : 1Портимоненсе
17.12.2023Португалия - Примейра14-й тур5 : 2Портимоненсе
09.12.2023Португалия - Примейра13-й турПортимоненсе1 : 1
02.12.2023Португалия - Примейра12-й тур1 : 0Портимоненсе
25.11.2023Кубок Португалии1/16 финалаПортимоненсе1 : 4
11.11.2023Португалия - Примейра11-й турПортимоненсе2 : 1
18.12.2023Португалия - Примейра14-й турСпортинг2 : 0
14.12.2023Лига ЕвропыГруппа D. 6-й турСпортинг3 : 0
09.12.2023Португалия - Примейра13-й тур3 : 2Спортинг
04.12.2023Португалия - Примейра12-й турСпортинг3 : 1
30.11.2023Лига ЕвропыГруппа D. 5-й тур1 : 1Спортинг

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