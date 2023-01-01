Детройт Ред Уингз - Нэшвилл Предаторз 30 Декабря прямая трансляция
Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 19515
30 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Картер Сандлак (Лондон, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
|34
|вр
|Алекс Лайон
|47
|вр
|Джеймс Раймер
|46
|зщ
|Джефф Питри
|2
|зщ
|Олли Мяяття
|53
|зщ
|Мориц Зайдер
|96
|зщ
|Джейк Уолман
|8
|зщ
|Бен Шьяро
|41
|зщ
|Шейн Гостисбер
|88
|нп
|Патрик Кейн
|71
|нп
|Дилан Ларкин
|23
|нп
|Лукас Рэймонд
|37
|нп
|Джей Ти Комфер
|57
|нп
|Дэвид Перрон
|14
|нп
|Робби Фаббри
|18
|нп
|Эндрю Копп
|27
|нп
|Майкл Расмуссен
|17
|нп
|Даниэль Спронг
|21
|нп
|Остин Чарник
|48
|нп
|Йонатан Берггрен
|93
|Amadeus Lombardi
|74
|вр
|Юусе Сарос
|30
|вр
|Ярослав Аскаров
|59
|зщ
|Роман Йози
|27
|зщ
|Райан Макдона
|45
|зщ
|Александр Каррье
|3
|зщ
|Жереми Лозон
|57
|зщ
|Данте Фаббро
|2
|зщ
|Люк Шенн
|14
|нп
|Густав Нюквист
|90
|нп
|Райан О'Райлли
|9
|нп
|Филип Форсберг
|77
|нп
|Люк Евангелиста
|82
|нп
|Томми Новак
|44
|нп
|Кифер Шервуд
|10
|нп
|Колтон Сиссонс
|8
|нп
|Коди Гласс
|75
|нп
|Юусо Пярссинен
|26
|нп
|Филип Томасино
|47
|нп
|Майкл Маккэррон
|36
|нп
|Коул Смит
Главные тренеры
|Дерек Лалонд
|Эндрю Брюнетт
История личных встреч
|15.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|24.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|23.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|08.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|09.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 7
|07.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|26.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 1
|24.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|26.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|24.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|23.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 6 Б
|21.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|19.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|23.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1