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Детройт Ред Уингз - Нэшвилл Предаторз 30 Декабря прямая трансляция

Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 19515
30 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Картер Сандлак (Лондон, Канада);
Детройт Ред Уингз
Нэшвилл Предаторз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
34 США вр Алекс Лайон
47 Канада вр Джеймс Раймер
46 США зщ Джефф Питри
2 Финляндия зщ Олли Мяяття
53 Германия зщ Мориц Зайдер
96 Канада зщ Джейк Уолман
8 Канада зщ Бен Шьяро
41 США зщ Шейн Гостисбер
88 США нп Патрик Кейн
71 США нп Дилан Ларкин
23 Швеция нп Лукас Рэймонд
37 США нп Джей Ти Комфер
57 Канада нп Дэвид Перрон
14 Канада нп Робби Фаббри
18 США нп Эндрю Копп
27 Канада нп Майкл Расмуссен
17 Нидерланды нп Даниэль Спронг
21 США нп Остин Чарник
48 Швеция нп Йонатан Берггрен
93 Канада Amadeus Lombardi
74 Финляндия вр Юусе Сарос
30 Россия вр Ярослав Аскаров
59 Швейцария зщ Роман Йози
27 США зщ Райан Макдона
45 Канада зщ Александр Каррье
3 Канада зщ Жереми Лозон
57 Канада зщ Данте Фаббро
2 Канада зщ Люк Шенн
14 Швеция нп Густав Нюквист
90 Канада нп Райан О'Райлли
9 Швеция нп Филип Форсберг
77 Канада нп Люк Евангелиста
82 США нп Томми Новак
44 США нп Кифер Шервуд
10 Канада нп Колтон Сиссонс
8 Канада нп Коди Гласс
75 Финляндия нп Юусо Пярссинен
26 Канада нп Филип Томасино
47 США нп Майкл Маккэррон
36 США нп Коул Смит
Главные тренеры
США Дерек Лалонд
Канада Эндрю Брюнетт
История личных встреч
15.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 1Детройт Ред Уингз
24.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 0Нэшвилл Предаторз
23.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 1Детройт Ред Уингз
08.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 5Нэшвилл Предаторз
09.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 7Нэшвилл Предаторз
07.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 3 БНэшвилл Предаторз
26.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз7 : 1Детройт Ред Уингз
24.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 0Детройт Ред Уингз
26.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз5 : 2Нэшвилл Предаторз
24.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз0 : 2Нэшвилл Предаторз
28.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Детройт Ред Уингз
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Детройт Ред Уингз
23.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз7 : 6 Б
21.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Детройт Ред Уингз
19.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 4
28.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 5
23.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 3
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Нэшвилл Предаторз
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 5
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 1

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