Коламбус Блю Джекетс - Торонто Мэйпл Лифс 30 Декабря прямая трансляция
Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
30 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Франсуа Сен-Лорен (Гринфилд Парк, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
|90
|вр
|Элвис Мерзликин
|30
|вр
|Спенсер Мартин
|55
|зщ
|Давид Иржичек
|78
|зщ
|Дэймон Сиверсон
|2
|зщ
|Эндрю Пик
|9
|зщ
|Иван Проворов
|44
|зщ
|Эрик Гудбрансон
|22
|зщ
|Джейк Бин
|96
|нп
|Джек Рослович
|17
|нп
|Джастин Дэнфорт
|11
|нп
|Адам Фантилли
|13
|нп
|Джонни Годро
|86
|нп
|Кирилл Марченко
|10
|нп
|Дмитрий Воронков
|59
|нп
|Егор Чинахов
|52
|нп
|Эмиль Бемстрём
|4
|нп
|Коул Силлинджер
|91
|нп
|Кент Джонсон
|16
|нп
|Брендан Гонс
|42
|нп
|Александр Тексье
|35
|вр
|Илья Самсонов
|31
|вр
|Мартин Джонс
|55
|зщ
|Марк Джиордано
|78
|зщ
|Ти Джей Броди
|44
|зщ
|Морган Райлли
|37
|зщ
|Тимоти Лильегрен
|22
|зщ
|Джейк Маккейб
|2
|зщ
|Симон Бенуа
|16
|нп
|Митчелл Марнер
|34
|нп
|Остон Мэттьюс
|23
|нп
|Мэтт Нис
|88
|нп
|Вильям Нюландер
|91
|нп
|Джон Таварес
|59
|нп
|Тайлер Бертуцци
|19
|нп
|Калле Йернкрок
|11
|нп
|Макс Доми
|89
|нп
|Николас Робертсон
|18
|нп
|Ноа Грегор
|64
|нп
|Давид Кемпф
|74
|нп
|Бобби Макманн
Главные тренеры
|Паскаль Венсан
|Шелдон Киф
История личных встреч
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 ОТ
|05.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|12.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|11.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|08.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|23.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|08.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|10.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала - Восток. 5-й матч
|0 : 3
|08.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала - Восток. 4-й матч
|3 : 4 ОТ
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 9
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|9 : 3
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 0