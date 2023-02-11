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Коламбус Блю Джекетс - Торонто Мэйпл Лифс 30 Декабря прямая трансляция

Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
30 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Франсуа Сен-Лорен (Гринфилд Парк, Канада);
Коламбус Блю Джекетс
Торонто Мэйпл Лифс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
90 Латвия вр Элвис Мерзликин
30 Канада вр Спенсер Мартин
55 Чехия зщ Давид Иржичек
78 Канада зщ Дэймон Сиверсон
2 США зщ Эндрю Пик
9 Россия зщ Иван Проворов
44 Канада зщ Эрик Гудбрансон
22 Канада зщ Джейк Бин
96 США нп Джек Рослович
17 Канада нп Джастин Дэнфорт
11 Канада нп Адам Фантилли
13 США нп Джонни Годро
86 Россия нп Кирилл Марченко
10 Россия нп Дмитрий Воронков
59 Россия нп Егор Чинахов
52 Швеция нп Эмиль Бемстрём
4 Канада нп Коул Силлинджер
91 Канада нп Кент Джонсон
16 Канада нп Брендан Гонс
42 Франция нп Александр Тексье
35 Россия вр Илья Самсонов
31 Канада вр Мартин Джонс
55 Канада зщ Марк Джиордано
78 Канада зщ Ти Джей Броди
44 Канада зщ Морган Райлли
37 Швеция зщ Тимоти Лильегрен
22 США зщ Джейк Маккейб
2 Канада зщ Симон Бенуа
16 Канада нп Митчелл Марнер
34 США нп Остон Мэттьюс
23 США нп Мэтт Нис
88 Швеция нп Вильям Нюландер
91 Канада нп Джон Таварес
59 Канада нп Тайлер Бертуцци
19 Швеция нп Калле Йернкрок
11 Канада нп Макс Доми
89 США нп Николас Робертсон
18 Канада нп Ноа Грегор
64 Чехия нп Давид Кемпф
74 Канада нп Бобби Макманн
Главные тренеры
Канада Паскаль Венсан
Канада Шелдон Киф
История личных встреч
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс1 : 4Торонто Мэйпл Лифс
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс5 : 6 ОТКоламбус Блю Джекетс
05.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 2Коламбус Блю Джекетс
12.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс3 : 4Коламбус Блю Джекетс
11.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс0 : 3Торонто Мэйпл Лифс
08.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 5Торонто Мэйпл Лифс
23.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 3 ОТТоронто Мэйпл Лифс
08.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс5 : 4Коламбус Блю Джекетс
10.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/8 финала - Восток. 5-й матч Торонто Мэйпл Лифс0 : 3Коламбус Блю Джекетс
08.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/8 финала - Восток. 4-й матч Коламбус Блю Джекетс3 : 4 ОТТоронто Мэйпл Лифс
28.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТКоламбус Блю Джекетс
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс1 : 4Торонто Мэйпл Лифс
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 3 ОТ
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 9Коламбус Блю Джекетс
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс3 : 6
28.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 4
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс1 : 4Торонто Мэйпл Лифс
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 9 : 3Торонто Мэйпл Лифс
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 5
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс7 : 0

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