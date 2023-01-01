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Флорида Пантерз - Нью-Йорк Рейнджерс 30 Декабря прямая трансляция

Стадион: Амерант Банк Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
30 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кевин Поллок (Кинкардин, Канада);
Флорида Пантерз
Нью-Йорк Рейнджерс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амерант Банк Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
72 Россия вр Сергей Бобровский
41 США вр Энтони Столарз
5 Канада зщ Аарон Экблад
42 Швеция зщ Густав Форслинг
62 Канада зщ Брэндон Монтур
77 Финляндия зщ Нико Миккола
7 Россия зщ Дмитрий Куликов
91 Швеция зщ Оливер Экман-Ларссон
13 Канада нп Сэм Райнхарт
16 Финляндия нп Александр Барков
17 Канада нп Эван Родригес
19 США нп Мэттью Ткачук
9 Канада нп Сэм Беннетт
23 Канада нп Картер Вераге
21 Канада нп Ник Казинс
15 Финляндия нп Антон Лунделль
27 Финляндия нп Ээту Луостаринен
67 США нп Уильям Локвуд
82 Швеция нп Кевин Стенлунд
94 Канада нп Райан Ломберг
32 США вр Джонатан Куик
31 Россия вр Игорь Шестёркин
8 США зщ Джейкоб Труба
23 США зщ Адам Фокс
55 США зщ Райан Линдгрен
79 США зщ К'Андре Миллер
4 Канада зщ Брэйден Шнайдер
56 Швеция зщ Эрик Густафссон
17 США нп Блейк Уилер
93 Швеция нп Мика Зибанеджад
20 США нп Крис Крайдер
13 Канада нп Алекси Лафреньер
16 США нп Винсент Трочек
10 Россия нп Артемий Панарин
22 США нп Джонни Бродзински
12 США нп Ник Бонино
50 Канада нп Уилл Кайлли
71 США нп Тайлер Питлик
21 Канада нп Баркли Гудроу
26 США нп Джимми Веси
Главные тренеры
Канада Пол Морис
США Питер Лавиолетт
История личных встреч
26.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 4Нью-Йорк Рейнджерс
24.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс6 : 2Флорида Пантерз
02.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 5Нью-Йорк Рейнджерс
02.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 2Флорида Пантерз
30.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
09.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 3Флорида Пантерз
17.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
10.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 6 БФлорида Пантерз
09.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 5 БНью-Йорк Рейнджерс
18.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 2Флорида Пантерз
28.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3Флорида Пантерз
23.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 2
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз1 : 4
19.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Флорида Пантерз
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 5Флорида Пантерз
28.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 1
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 3 ОТ
23.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 4
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Нью-Йорк Рейнджерс
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2 ОТНью-Йорк Рейнджерс

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