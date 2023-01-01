Флорида Пантерз - Нью-Йорк Рейнджерс 30 Декабря прямая трансляция
Стадион: Амерант Банк Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
30 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кевин Поллок (Кинкардин, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амерант Банк Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
|72
|вр
|Сергей Бобровский
|41
|вр
|Энтони Столарз
|5
|зщ
|Аарон Экблад
|42
|зщ
|Густав Форслинг
|62
|зщ
|Брэндон Монтур
|77
|зщ
|Нико Миккола
|7
|зщ
|Дмитрий Куликов
|91
|зщ
|Оливер Экман-Ларссон
|13
|нп
|Сэм Райнхарт
|16
|нп
|Александр Барков
|17
|нп
|Эван Родригес
|19
|нп
|Мэттью Ткачук
|9
|нп
|Сэм Беннетт
|23
|нп
|Картер Вераге
|21
|нп
|Ник Казинс
|15
|нп
|Антон Лунделль
|27
|нп
|Ээту Луостаринен
|67
|нп
|Уильям Локвуд
|82
|нп
|Кевин Стенлунд
|94
|нп
|Райан Ломберг
|32
|вр
|Джонатан Куик
|31
|вр
|Игорь Шестёркин
|8
|зщ
|Джейкоб Труба
|23
|зщ
|Адам Фокс
|55
|зщ
|Райан Линдгрен
|79
|зщ
|К'Андре Миллер
|4
|зщ
|Брэйден Шнайдер
|56
|зщ
|Эрик Густафссон
|17
|нп
|Блейк Уилер
|93
|нп
|Мика Зибанеджад
|20
|нп
|Крис Крайдер
|13
|нп
|Алекси Лафреньер
|16
|нп
|Винсент Трочек
|10
|нп
|Артемий Панарин
|22
|нп
|Джонни Бродзински
|12
|нп
|Ник Бонино
|50
|нп
|Уилл Кайлли
|71
|нп
|Тайлер Питлик
|21
|нп
|Баркли Гудроу
|26
|нп
|Джимми Веси
Главные тренеры
|Пол Морис
|Питер Лавиолетт
История личных встреч
|26.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|24.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|02.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|02.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|30.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|09.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|17.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|10.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 Б
|09.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|18.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|23.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|19.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|23.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ