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Нью-Йорк Айлендерс - Вашингтон Кэпиталз 30 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17255
30 Декабря 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Брайан Почмара (Детройт, США);
Нью-Йорк Айлендерс
Вашингтон Кэпиталз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
40 Россия вр Семён Варламов
30 Россия вр Илья Сорокин
8 Канада зщ Ноа Добсон
28 Россия зщ Александр Романов
41 Канада зщ Роберт Бортуццо
4 Канада зщ Самуэль Болдюк
25 Швеция зщ Себастьян Ахо
2 США зщ Майк Райлли
13 Канада нп Мэтью Барзал
14 Канада нп Бо Хорват
27 США нп Андерс Ли
21 США нп Кайл Палмьери
29 США нп Брок Нельсон
18 Швеция нп Пьер Энгвалль
26 США нп Оливер Вальстрём
44 Канада нп Жан-Габриэль Пажо
10 Швеция нп Симон Хольмстрём
15 Канада нп Кэл Клаттербак
53 Канада нп Кейси Сизикас
20 США нп Хадсон Фэшинг
79 США вр Чарли Линдгрен
35 Канада вр Дарси Кемпер
74 США зщ Джон Карлсон
42 Словакия зщ Мартин Фехервари
57 США зщ Тревор ван Римсдайк
38 Швеция зщ Расмус Сандин
3 США зщ Ник Дженсен
6 Канада зщ Джоэль Эдмундсон
43 Канада нп Том Уилсон
24 Канада нп Коннор Макмайкл
8 Россия нп Александр Овечкин
39 Канада нп Энтони Манта
17 Канада нп Дилан Строум
21 Беларусь нп Алексей Протас
45 Канада нп Мэттью Филлипс
92 Россия нп Евгений Кузнецов
29 Канада нп Хендрикс Лапьер
96 Канада нп Николя Обе-Кюбель
26 США нп Ник Дауд
47 Канада нп Бек Маленстин
Главные тренеры
Канада Лэйн Ламберт
Канада Спенсер Карбери
История личных встреч
21.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 2 ОТНью-Йорк Айлендерс
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс1 : 4Вашингтон Кэпиталз
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз0 : 3Нью-Йорк Айлендерс
11.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз5 : 2Нью-Йорк Айлендерс
30.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз1 : 2 БНью-Йорк Айлендерс
12.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс1 : 5Вашингтон Кэпиталз
17.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 4 ОТВашингтон Кэпиталз
29.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс5 : 1Вашингтон Кэпиталз
27.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз1 : 4Нью-Йорк Айлендерс
16.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 3 БНью-Йорк Айлендерс
28.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс0 : 7
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5Нью-Йорк Айлендерс
21.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 2 ОТНью-Йорк Айлендерс
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 1
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Нью-Йорк Айлендерс
28.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Вашингтон Кэпиталз
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз1 : 2 Б
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТВашингтон Кэпиталз
21.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 2 ОТНью-Йорк Айлендерс
18.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2 БВашингтон Кэпиталз
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