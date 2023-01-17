Нью-Йорк Айлендерс - Вашингтон Кэпиталз 30 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17255
30 Декабря 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Брайан Почмара (Детройт, США);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
|40
|вр
|Семён Варламов
|30
|вр
|Илья Сорокин
|8
|зщ
|Ноа Добсон
|28
|зщ
|Александр Романов
|41
|зщ
|Роберт Бортуццо
|4
|зщ
|Самуэль Болдюк
|25
|зщ
|Себастьян Ахо
|2
|зщ
|Майк Райлли
|13
|нп
|Мэтью Барзал
|14
|нп
|Бо Хорват
|27
|нп
|Андерс Ли
|21
|нп
|Кайл Палмьери
|29
|нп
|Брок Нельсон
|18
|нп
|Пьер Энгвалль
|26
|нп
|Оливер Вальстрём
|44
|нп
|Жан-Габриэль Пажо
|10
|нп
|Симон Хольмстрём
|15
|нп
|Кэл Клаттербак
|53
|нп
|Кейси Сизикас
|20
|нп
|Хадсон Фэшинг
|79
|вр
|Чарли Линдгрен
|35
|вр
|Дарси Кемпер
|74
|зщ
|Джон Карлсон
|42
|зщ
|Мартин Фехервари
|57
|зщ
|Тревор ван Римсдайк
|38
|зщ
|Расмус Сандин
|3
|зщ
|Ник Дженсен
|6
|зщ
|Джоэль Эдмундсон
|43
|нп
|Том Уилсон
|24
|нп
|Коннор Макмайкл
|8
|нп
|Александр Овечкин
|39
|нп
|Энтони Манта
|17
|нп
|Дилан Строум
|21
|нп
|Алексей Протас
|45
|нп
|Мэттью Филлипс
|92
|нп
|Евгений Кузнецов
|29
|нп
|Хендрикс Лапьер
|96
|нп
|Николя Обе-Кюбель
|26
|нп
|Ник Дауд
|47
|нп
|Бек Маленстин
Главные тренеры
|Лэйн Ламберт
|Спенсер Карбери
История личных встреч
|21.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|11.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|30.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|12.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|17.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|29.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|27.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|16.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 7
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|21.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|21.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|18.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
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