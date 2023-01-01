Оттава Сенаторз - Нью-Джерси Дэвилз 30 Декабря прямая трансляция
Стадион: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада), вместимость: 20500
30 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Гислейн Эбер (Батерст, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оттава Сенаторз
Оттава
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
|70
|вр
|Йоонас Корписало
|31
|вр
|Антон Форсберг
|2
|зщ
|Артём Зуб
|85
|зщ
|Джейк Сандерсон
|23
|зщ
|Трэвис Хэмоник
|6
|зщ
|Джейкоб Чикран
|24
|зщ
|Джейкоб Бернард-Докер
|26
|зщ
|Эрик Бреннстрём
|19
|нп
|Дрейк Батерсон
|18
|нп
|Тим Штюцле
|7
|нп
|Брэди Ткачук
|28
|нп
|Клод Жиру
|9
|нп
|Джош Норрис
|91
|нп
|Владимир Тарасенко
|59
|нп
|Ангус Крукшенк
|71
|нп
|Ридли Грейг
|81
|нп
|Доминик Кубалик
|27
|нп
|Паркер Келли
|12
|нп
|Марк Кастелиц
|13
|нп
|Иржи Смейкал
|41
|вр
|Витек Ванечек
|50
|вр
|Нико Доус
|17
|зщ
|Шимон Немец
|71
|зщ
|Йонас Зигенталер
|6
|зщ
|Джон Марино
|43
|зщ
|Люк Хьюз
|24
|зщ
|Колин Миллер
|88
|зщ
|Кевин Баль
|42
|нп
|Кёртис Лазар
|63
|нп
|Йеспер Братт
|86
|нп
|Джек Хьюз
|73
|нп
|Тайлер Тоффоли
|13
|нп
|Нико Хишир
|18
|нп
|Ондржей Палат
|91
|нп
|Доусон Мерсер
|20
|нп
|Майкл Маклауд
|28
|нп
|Тимо Майер
|10
|нп
|Александер Хольц
|56
|нп
|Эрик Хаула
|14
|нп
|Натан Бастиан
Главные тренеры
|Ди Джей Смит
|Линди Рафф
История личных встреч
|26.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|19.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|11.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|27.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|08.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|07.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|28.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|30.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|14.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|22.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|18.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|18.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5