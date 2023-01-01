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Оттава Сенаторз - Нью-Джерси Дэвилз 30 Декабря прямая трансляция

Стадион: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада), вместимость: 20500
30 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Гислейн Эбер (Батерст, Канада);
Оттава Сенаторз
Нью-Джерси Дэвилз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оттава Сенаторз
Оттава
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
70 Финляндия вр Йоонас Корписало
31 Швеция вр Антон Форсберг
2 Россия зщ Артём Зуб
85 США зщ Джейк Сандерсон
23 Канада зщ Трэвис Хэмоник
6 Канада зщ Джейкоб Чикран
24 Канада зщ Джейкоб Бернард-Докер
26 Швеция зщ Эрик Бреннстрём
19 Канада нп Дрейк Батерсон
18 Германия нп Тим Штюцле
7 США нп Брэди Ткачук
28 Канада нп Клод Жиру
9 США нп Джош Норрис
91 Россия нп Владимир Тарасенко
59 Канада нп Ангус Крукшенк
71 Канада нп Ридли Грейг
81 Чехия нп Доминик Кубалик
27 Канада нп Паркер Келли
12 США нп Марк Кастелиц
13 Чехия нп Иржи Смейкал
41 Чехия вр Витек Ванечек
50 Канада вр Нико Доус
17 Словакия зщ Шимон Немец
71 Швейцария зщ Йонас Зигенталер
6 США зщ Джон Марино
43 США зщ Люк Хьюз
24 Канада зщ Колин Миллер
88 Канада зщ Кевин Баль
42 Канада нп Кёртис Лазар
63 Швеция нп Йеспер Братт
86 США нп Джек Хьюз
73 Канада нп Тайлер Тоффоли
13 Швейцария нп Нико Хишир
18 Чехия нп Ондржей Палат
91 Канада нп Доусон Мерсер
20 Канада нп Майкл Маклауд
28 Швейцария нп Тимо Майер
10 Швеция нп Александер Хольц
56 Финляндия нп Эрик Хаула
14 Канада нп Натан Бастиан
Главные тренеры
Канада Ди Джей Смит
Канада Линди Рафф
История личных встреч
26.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз5 : 3Оттава Сенаторз
19.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз1 : 5Нью-Джерси Дэвилз
11.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 3 ОТОттава Сенаторз
27.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз5 : 4 ОТНью-Джерси Дэвилз
08.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 1Нью-Джерси Дэвилз
07.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 3 БОттава Сенаторз
28.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 4 БНью-Джерси Дэвилз
30.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 4 ОТНью-Джерси Дэвилз
14.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 4Оттава Сенаторз
22.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 0Оттава Сенаторз
28.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Оттава Сенаторз
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз5 : 4 ОТ
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 4Оттава Сенаторз
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Оттава Сенаторз
18.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Оттава Сенаторз
28.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 3 ОТ
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 2
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 6
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 3 ОТ
18.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз1 : 5

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