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Сент-Луис Блюз - Колорадо Эвеланш 30 Декабря прямая трансляция

Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
30 Декабря 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сент-Луис Блюз
Колорадо Эвеланш

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Колорадо Эвеланш, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Колорадо Эвеланш
Денвер
Главные тренеры
Канада Дрю Баннистер (и.о.)
Канада Джаред Беднар
История личных встреч
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 8Сент-Луис Блюз
02.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 1Сент-Луис Блюз
18.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз1 : 4Колорадо Эвеланш
28.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 2Сент-Луис Блюз
11.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 3 ОТКолорадо Эвеланш
15.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 3Сент-Луис Блюз
28.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 6-й матч Сент-Луис Блюз2 : 3Колорадо Эвеланш
26.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 5-й матч Колорадо Эвеланш4 : 5 ОТСент-Луис Блюз
24.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 4-й матч Сент-Луис Блюз3 : 6Колорадо Эвеланш
22.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 3-й матч Сент-Луис Блюз2 : 5Колорадо Эвеланш
28.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 1
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз7 : 5
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Сент-Луис Блюз
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 1Сент-Луис Блюз
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 3 ОТ
28.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 ОТКолорадо Эвеланш
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 1
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш6 : 4
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Колорадо Эвеланш
18.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш6 : 2

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