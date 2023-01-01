Сент-Луис Блюз - Колорадо Эвеланш 30 Декабря прямая трансляция
Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
30 Декабря 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Колорадо Эвеланш, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Колорадо Эвеланш
Денвер
Главные тренеры
|Дрю Баннистер (и.о.)
|Джаред Беднар
История личных встреч
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 8
|02.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|18.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|28.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|11.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|15.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|28.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 6-й матч
|2 : 3
|26.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 5-й матч
|4 : 5 ОТ
|24.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 4-й матч
|3 : 6
|22.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 3-й матч
|2 : 5
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 5
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|18.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2