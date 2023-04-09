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Анахайм Дакс - Аризона Койотс 30 Декабря прямая трансляция

Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
30 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Анахайм Дакс
Аризона Койотс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Аризона Койотс, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Аризона Койотс
Глендейл
Главные тренеры
США Грег Кронин
Канада Андре Туриньи
История личных встреч
02.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 3 ОТАризона Койотс
21.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 1Анахайм Дакс
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Аризона Койотс7 : 1Анахайм Дакс
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Анахайм Дакс2 : 4Аризона Койотс
02.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Аризона Койотс4 : 5Анахайм Дакс
09.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс5 : 4 ОТАнахайм Дакс
29.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 1 ОТАризона Койотс
25.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 5Анахайм Дакс
29.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Анахайм Дакс3 : 1Аризона Койотс
26.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Аризона Койотс2 : 3Анахайм Дакс
28.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс5 : 2
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 3
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс0 : 3
19.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Анахайм Дакс
18.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 5Анахайм Дакс
28.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс5 : 4 ОТ
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Аризона Койотс
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Аризона Койотс
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 3
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 0

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