Анахайм Дакс - Аризона Койотс 30 Декабря прямая трансляция
Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
30 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Аризона Койотс, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Аризона Койотс
Глендейл
Главные тренеры
|Грег Кронин
|Андре Туриньи
История личных встреч
|02.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|21.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|7 : 1
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 4
|02.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 5
|09.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|29.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|25.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|29.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1
|26.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 3
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|19.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|18.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0