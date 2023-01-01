Сиэтл Кракен - Филадельфия Флайерз 30 Декабря прямая трансляция
Стадион: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США), вместимость: 17151
30 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сиэтл Кракен - Филадельфия Флайерз, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Главные тренеры
|Дэйв Хэкстол
|Джон Торторелла
История личных встреч
|17.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|12.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|30.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|19.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|21.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|19.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|29.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|23.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 6 Б
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0