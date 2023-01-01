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Сиэтл Кракен - Филадельфия Флайерз 30 Декабря прямая трансляция

Стадион: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США), вместимость: 17151
30 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сиэтл Кракен
Филадельфия Флайерз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сиэтл Кракен - Филадельфия Флайерз, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Главные тренеры
Канада Дэйв Хэкстол
США Джон Торторелла
История личных встреч
17.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен6 : 2Филадельфия Флайерз
12.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 4Сиэтл Кракен
30.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен2 : 3 ОТФиладельфия Флайерз
19.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз6 : 1Сиэтл Кракен
28.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Сиэтл Кракен
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3Сиэтл Кракен
21.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Сиэтл Кракен
19.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТСиэтл Кракен
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен2 : 3 Б
29.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Филадельфия Флайерз
23.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 6 БФиладельфия Флайерз
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 4
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТФиладельфия Флайерз
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз1 : 0

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