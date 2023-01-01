Швейцария U20 - Норвегия U20 30 Декабря прямая трансляция
Стадион: Фрёлундаборг (Гётеборг, Швеция), вместимость: 7600
30 Декабря 2023 года в 19:00 (+03:00). U20 ЧМ-2024, Группа B
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швейцария U20 - Норвегия U20, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Фрёлундаборг (Гётеборг, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швейцария U20
Норвегия U20
Главные тренеры
|Марцель Енни
|Кристер Нюлунд
История личных встреч
|30.12.2013
|U20 ЧМ-2014
|Группа B. 4-й тур
|3 : 2
|28.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа B
|3 : 11
|27.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа B
|3 : 0
|02.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|1/4 финала
|9 : 1
|31.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа B
|4 : 3 Б
|30.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа B
|5 : 1
|29.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа B
|4 : 8
|27.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа B
|1 : 8
|26.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа B
|4 : 1
|05.01.2014
|U20 ЧМ-2014
|Утешительный раунд. 3-й матч
|3 : 1
|03.01.2014
|U20 ЧМ-2014
|Утешительный раунд. 2-й матч
|3 : 4