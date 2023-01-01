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Швейцария U20 - Норвегия U20 30 Декабря прямая трансляция

Стадион: Фрёлундаборг (Гётеборг, Швеция), вместимость: 7600
30 Декабря 2023 года в 19:00 (+03:00). U20 ЧМ-2024, Группа B
Швейцария U20
Норвегия U20

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швейцария U20 - Норвегия U20, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Фрёлундаборг (Гётеборг, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швейцария U20
Норвегия U20
Главные тренеры
Швейцария Марцель Енни
Финляндия Кристер Нюлунд
История личных встреч
30.12.2013 U20 ЧМ-2014 Группа B. 4-й тур Швейцария U203 : 2Норвегия U20
28.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа B Швейцария U203 : 11
27.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа B 3 : 0Швейцария U20
02.01.2023 U20 ЧМ-2023 1/4 финала 9 : 1Швейцария U20
31.12.2022 U20 ЧМ-2023 Группа B Швейцария U204 : 3 Б
30.12.2022 U20 ЧМ-2023 Группа B 5 : 1Швейцария U20
29.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа B Норвегия U204 : 8
27.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа B Норвегия U201 : 8
26.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа B 4 : 1Норвегия U20
05.01.2014 U20 ЧМ-2014 Утешительный раунд. 3-й матч 3 : 1Норвегия U20
03.01.2014 U20 ЧМ-2014 Утешительный раунд. 2-й матч Норвегия U203 : 4

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