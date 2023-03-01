Баффало Сэйбрз - Коламбус Блю Джекетс 31 Декабря прямая трансляция
Стадион: Кибэнк-центр (Баффало, США), вместимость: 19070
31 Декабря 2023 года в 01:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Коламбус Блю Джекетс, которое состоится 31 Декабря 2023 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кибэнк-центр (Баффало, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Баффало Сэйбрз
Баффало
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Главные тренеры
|Дон Гранато
|Паскаль Венсан
История личных встреч
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 9
|05.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 3
|30.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3
|15.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|01.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|08.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 9
|29.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 1
|21.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|11.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|23.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|9 : 3
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 9
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 9
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6