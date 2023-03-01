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Баффало Сэйбрз - Коламбус Блю Джекетс 31 Декабря прямая трансляция

Стадион: Кибэнк-центр (Баффало, США), вместимость: 19070
31 Декабря 2023 года в 01:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Баффало Сэйбрз
Коламбус Блю Джекетс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Коламбус Блю Джекетс, которое состоится 31 Декабря 2023 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кибэнк-центр (Баффало, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Баффало Сэйбрз
Баффало
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Главные тренеры
США Дон Гранато
Канада Паскаль Венсан
История личных встреч
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 9Коламбус Блю Джекетс
05.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Коламбус Блю Джекетс5 : 3Баффало Сэйбрз
30.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Баффало Сэйбрз4 : 3Коламбус Блю Джекетс
15.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 5Баффало Сэйбрз
01.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 5Коламбус Блю Джекетс
08.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 9Баффало Сэйбрз
29.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Коламбус Блю Джекетс4 : 1Баффало Сэйбрз
21.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс7 : 3Баффало Сэйбрз
11.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 4 ОТКоламбус Блю Джекетс
23.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 7Коламбус Блю Джекетс
28.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 4
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТБаффало Сэйбрз
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз9 : 3
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 9Коламбус Блю Джекетс
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 0Баффало Сэйбрз
28.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТКоламбус Блю Джекетс
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс1 : 4
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 3 ОТ
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 9Коламбус Блю Джекетс
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс3 : 6

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