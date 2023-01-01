Даллас Старз - Чикаго Блэкхоукс 30 Декабря прямая трансляция
Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
30 Декабря 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Главные тренеры
|Питер Дебур
|Люк Ричардсон
История личных встреч
|29.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|03.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|23.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|24.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|11.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|19.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1 Б
|19.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|11.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|10.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|09.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|23.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|19.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 5
|23.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4