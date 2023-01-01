02:29 ()
Свернуть список

Даллас Старз - Чикаго Блэкхоукс 30 Декабря прямая трансляция

Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
30 Декабря 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Даллас Старз
Чикаго Блэкхоукс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Главные тренеры
Канада Питер Дебур
Канада Люк Ричардсон
История личных встреч
29.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс1 : 4Даллас Старз
03.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 5Даллас Старз
23.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 4Чикаго Блэкхоукс
24.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз6 : 4Чикаго Блэкхоукс
11.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс4 : 6Даллас Старз
19.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс0 : 1 БДаллас Старз
19.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 3 ОТЧикаго Блэкхоукс
11.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс4 : 5 ОТДаллас Старз
10.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс4 : 2Даллас Старз
09.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс1 : 5Даллас Старз
28.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1Даллас Старз
23.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3Даллас Старз
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 3 ОТ
19.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 3 ОТ
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТДаллас Старз
28.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 1 ОТ
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 5Чикаго Блэкхоукс
23.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 5
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 2
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 4

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close