Германия U20 - Латвия U20 30 Декабря прямая трансляция
Стадион: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция), вместимость: 12044
30 Декабря 2023 года в 21:30 (+03:00). U20 ЧМ-2024, Группа A
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Германия U20 - Латвия U20, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Германия U20
Латвия U20
Главные тренеры
|Тобиас Абштрайтер
|Артис Аболс
История личных встреч
|04.01.2013
|U20 ЧМ-2013
|Утешительный раунд. 2-й тур
|5 : 2
|03.01.2009
|U20 ЧМ-2009
|Утешительный раунд. 1-й тур
|1 : 7
|28.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|0 : 5
|27.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|3 : 4
|03.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|1/4 финала
|11 : 1
|31.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа A
|8 : 1
|31.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа A
|4 : 2
|29.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|0 : 4
|27.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|0 : 10
|26.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|6 : 0
|04.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|Утешительный раунд
|2 : 4
|02.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|Утешительный раунд
|5 : 2