Виннипег Джетс - Миннесота Уайлд 30 Декабря прямая трансляция
Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
30 Декабря 2023 года в 22:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Миннесота Уайлд, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Главные тренеры
|Рик Боунесс
|Джон Хайнс
История личных встреч
|12.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|09.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|28.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|24.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|17.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|09.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|26.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 1
|20.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 ОТ
|04.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|21.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 6
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|23.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|21.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|19.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|19.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3