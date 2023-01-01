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Тоттенхэм - Борнмут 31 Декабря прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
31 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Тоттенхэм Хотспур
Борнмут

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Борнмут, которое состоится 31 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Борнмут
Борнмут
13 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
12 Бразилия зщ Эмерсон Роял
33 Уэльс зщ Бен Дэвис
38 Италия зщ Дестини Удоджи
29 Сенегал пз Папе Матар Сарр
4 Англия пз Оливер Скипп
18 Аргентина пз Джовани Ло Чельсо
22 Уэльс нп Бреннан Джонсон
7 Южная Корея нп Сон Хын Мин
9 Бразилия нп Ришарлисон
1 Бразилия вр Нето
15 Англия зщ Адам Смит
27 Украина зщ Илья Забарный
25 Аргентина зщ Маркос Сенеси
10 Шотландия пз Райан Кристи
14 Англия пз Алекс Скотт
19 Нидерланды пз Джастин Клюйверт
16 Англия пз Маркус Таверньер
11 Буркина-Фасо нп Данго Уаттара
24 Гана нп Антуан Семеньо
9 Англия нп Доминик Соланке
Главные тренеры
Австралия Ангелос Постекоглу
Испания Андони Ираола
История личных встреч
26.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур Борнмут0 : 2Тоттенхэм Хотспур
15.04.2023 Англия - Премьер-лига 31-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 3Борнмут
29.10.2022 Англия - Премьер-лига 14-й тур Борнмут2 : 3Тоттенхэм Хотспур
09.07.2020 Англия - Премьер-лига 34-й тур Борнмут0 : 0Тоттенхэм Хотспур
30.11.2019 Англия - Премьер-лига 14-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 2Борнмут
04.05.2019 Англия - Премьер-лига 37-й тур Борнмут1 : 0Тоттенхэм Хотспур
26.12.2018 Англия - Премьер-лига 19-й тур Тоттенхэм Хотспур5 : 0Борнмут
11.03.2018 Англия - Премьер-лига 30-й тур Борнмут1 : 4Тоттенхэм Хотспур
14.10.2017 Англия - Премьер-лига 8-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0Борнмут
15.04.2017 Англия - Премьер-лига 33-й тур Тоттенхэм Хотспур4 : 0Борнмут
28.12.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур 4 : 2Тоттенхэм Хотспур
23.12.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1
15.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур 0 : 2Тоттенхэм Хотспур
10.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Тоттенхэм Хотспур4 : 1
07.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2
26.12.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Борнмут3 : 0
23.12.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур 2 : 3Борнмут
09.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур 0 : 3Борнмут
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур 0 : 2Борнмут
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Борнмут2 : 2

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