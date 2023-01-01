Тоттенхэм - Борнмут 31 Декабря прямая трансляция
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
31 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Борнмут, которое состоится 31 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Борнмут
Борнмут
|13
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|12
|зщ
|Эмерсон Роял
|33
|зщ
|Бен Дэвис
|38
|зщ
|Дестини Удоджи
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|4
|пз
|Оливер Скипп
|18
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|22
|нп
|Бреннан Джонсон
|7
|нп
|Сон Хын Мин
|9
|нп
|Ришарлисон
|1
|вр
|Нето
|15
|зщ
|Адам Смит
|27
|зщ
|Илья Забарный
|25
|зщ
|Маркос Сенеси
|10
|пз
|Райан Кристи
|14
|пз
|Алекс Скотт
|19
|пз
|Джастин Клюйверт
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|11
|нп
|Данго Уаттара
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|9
|нп
|Доминик Соланке
Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
|Андони Ираола
История личных встреч
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|15.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 3
|29.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 3
|09.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 0
|30.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 2
|04.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|26.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|5 : 0
|11.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 4
|14.10.2017
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|15.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|4 : 0
|28.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|4 : 2
|23.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 1
|15.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|4 : 1
|07.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|26.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 0
|23.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 3
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 3
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 2
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 2