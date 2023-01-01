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Бостон Брюинз - Нью-Джерси Дэвилз 31 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
31 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Брайан Почмара (Детройт, США);
Бостон Брюинз
Нью-Джерси Дэвилз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 31 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Главные тренеры
Канада Джим Монтгомери
Канада Линди Рафф
История личных встреч
14.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 1 ОТБостон Брюинз
09.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз2 : 1Нью-Джерси Дэвилз
29.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз1 : 3Бостон Брюинз
24.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 4Бостон Брюинз
09.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Бостон Брюинз3 : 5Нью-Джерси Дэвилз
04.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Нью-Джерси Дэвилз1 : 0Бостон Брюинз
01.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз8 : 1Нью-Джерси Дэвилз
05.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз5 : 3Нью-Джерси Дэвилз
13.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 5Бостон Брюинз
05.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 3 ОТБостон Брюинз
28.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Бостон Брюинз
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Бостон Брюинз
23.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Бостон Брюинз
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 4 ОТ
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз1 : 2 ОТ
30.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 6Нью-Джерси Дэвилз
28.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 3 ОТ
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 2
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 6
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 3 ОТ

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