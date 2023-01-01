Бостон Брюинз - Нью-Джерси Дэвилз 31 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
31 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Брайан Почмара (Детройт, США);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 31 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Главные тренеры
|Джим Монтгомери
|Линди Рафф
История личных встреч
|14.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|09.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|29.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|24.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|09.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 5
|04.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 0
|01.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 1
|05.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|13.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|05.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|23.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|30.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ