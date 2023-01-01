Питтсбург Пингвинз - Сент-Луис Блюз 31 Декабря прямая трансляция
Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), вместимость: 18673
31 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Гарретт Рэнк (Эльмира, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Сент-Луис Блюз, которое состоится 31 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Главные тренеры
|Майк Салливан
|Дрю Баннистер (и.о.)
История личных встреч
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|25.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|04.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|18.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|06.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|05.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|01.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|16.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|30.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|11.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 7
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|19.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 0
|30.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 5
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1