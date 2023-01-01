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Питтсбург Пингвинз - Сент-Луис Блюз 31 Декабря прямая трансляция

Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), вместимость: 18673
31 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Гарретт Рэнк (Эльмира, Канада);
Питтсбург Пингвинз
Сент-Луис Блюз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Сент-Луис Блюз, которое состоится 31 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Главные тренеры
США Майк Салливан
Канада Дрю Баннистер (и.о.)
История личных встреч
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 2Питтсбург Пингвинз
25.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 3 ОТПиттсбург Пингвинз
04.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз6 : 2Сент-Луис Блюз
18.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 3 БПиттсбург Пингвинз
06.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз5 : 3Сент-Луис Блюз
05.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 0Сент-Луис Блюз
01.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз5 : 2Питтсбург Пингвинз
16.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз1 : 5Сент-Луис Блюз
30.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз1 : 6Питтсбург Пингвинз
11.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз1 : 4Питтсбург Пингвинз
28.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 7Питтсбург Пингвинз
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 ОТПиттсбург Пингвинз
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз2 : 1 Б
19.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 3
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 0Питтсбург Пингвинз
30.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз1 : 2
28.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 1
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз7 : 5
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Сент-Луис Блюз
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 1Сент-Луис Блюз

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