Вашингтон Кэпиталз - Нэшвилл Предаторз 31 Декабря прямая трансляция
Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
31 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Эрик Фурлатт (Тройс-Ривьерс, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 31 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Главные тренеры
|Спенсер Карбери
|Эндрю Брюнетт
История личных встреч
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|07.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|30.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|16.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|30.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|30.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|11.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5
|16.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|31.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|06.04.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|30.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|21.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|30.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|23.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5