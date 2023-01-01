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Вашингтон Кэпиталз - Нэшвилл Предаторз 31 Декабря прямая трансляция

Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
31 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Эрик Фурлатт (Тройс-Ривьерс, Канада);
Вашингтон Кэпиталз
Нэшвилл Предаторз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 31 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Главные тренеры
Канада Спенсер Карбери
Канада Эндрю Брюнетт
История личных встреч
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 1Вашингтон Кэпиталз
07.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 3Нэшвилл Предаторз
30.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз0 : 3Вашингтон Кэпиталз
16.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз1 : 4Вашингтон Кэпиталз
30.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз5 : 3Нэшвилл Предаторз
30.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 5Нэшвилл Предаторз
11.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз6 : 5Вашингтон Кэпиталз
16.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз7 : 2Вашингтон Кэпиталз
31.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 6Нэшвилл Предаторз
06.04.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 4Нэшвилл Предаторз
30.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Вашингтон Кэпиталз
28.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Вашингтон Кэпиталз
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз1 : 2 Б
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТВашингтон Кэпиталз
21.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 2 ОТ
30.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 ОТНэшвилл Предаторз
28.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 5
23.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 3
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Нэшвилл Предаторз
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 5

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