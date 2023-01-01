Торонто Мэйпл Лифс - Каролина Харрикейнз 31 Декабря прямая трансляция
Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20270
31 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Майкл Маркович (Скарборо, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Мэйпл Лифс - Каролина Харрикейнз, которое состоится 31 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Каролина Харрикейнз
Роли
Главные тренеры
|Шелдон Киф
|Род Бриндамор
История личных встреч
|26.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|18.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|07.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|18.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|08.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|26.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|23.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|23.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 6
|03.04.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|12.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|30.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 ОТ
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|9 : 3
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|29.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3