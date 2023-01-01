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Торонто Мэйпл Лифс - Каролина Харрикейнз 31 Декабря прямая трансляция

Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20270
31 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Майкл Маркович (Скарборо, Канада);
Торонто Мэйпл Лифс
Каролина Харрикейнз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Мэйпл Лифс - Каролина Харрикейнз, которое состоится 31 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Каролина Харрикейнз
Роли
Главные тренеры
Канада Шелдон Киф
Канада Род Бриндамор
История личных встреч
26.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз5 : 3Торонто Мэйпл Лифс
18.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс5 : 2Каролина Харрикейнз
07.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз1 : 3Торонто Мэйпл Лифс
18.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс3 : 2Каролина Харрикейнз
08.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 3 ОТКаролина Харрикейнз
26.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 1Торонто Мэйпл Лифс
23.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс3 : 6Каролина Харрикейнз
23.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс8 : 6Каролина Харрикейнз
03.04.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс1 : 4Каролина Харрикейнз
12.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз1 : 4Торонто Мэйпл Лифс
30.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 5 ОТТоронто Мэйпл Лифс
28.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 4
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Торонто Мэйпл Лифс
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 9 : 3Торонто Мэйпл Лифс
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 5
29.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз5 : 3
28.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Каролина Харрикейнз
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 5
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 БКаролина Харрикейнз
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз6 : 3

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