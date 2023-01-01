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Флорида Пантерз - Монреаль Канадиенс 31 Декабря прямая трансляция

Стадион: Амерант Банк Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
31 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Келли Сазерлэнд (Ричмонд, Канада);
Флорида Пантерз
Монреаль Канадиенс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Монреаль Канадиенс, которое состоится 31 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амерант Банк Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Главные тренеры
Канада Пол Морис
Канада Мартен Сан-Луи
История личных встреч
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс1 : 5Флорида Пантерз
31.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 5Флорида Пантерз
17.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз9 : 5Монреаль Канадиенс
20.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 6Флорида Пантерз
30.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз7 : 2Монреаль Канадиенс
30.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс10 : 2Флорида Пантерз
30.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз7 : 4Монреаль Канадиенс
25.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс3 : 4Флорида Пантерз
01.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 2Монреаль Канадиенс
08.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 1Монреаль Канадиенс
30.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 3
28.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3Флорида Пантерз
23.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 2
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз1 : 4
19.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Флорида Пантерз
29.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Монреаль Канадиенс
23.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Монреаль Канадиенс
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТМонреаль Канадиенс
19.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТМонреаль Канадиенс
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс5 : 3

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