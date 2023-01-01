Флорида Пантерз - Монреаль Канадиенс 31 Декабря прямая трансляция
Стадион: Амерант Банк Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
31 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Келли Сазерлэнд (Ричмонд, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Монреаль Канадиенс, которое состоится 31 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амерант Банк Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Главные тренеры
|Пол Морис
|Мартен Сан-Луи
История личных встреч
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|31.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|17.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|9 : 5
|20.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|30.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|30.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|10 : 2
|30.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|25.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|01.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|08.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|30.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|23.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|19.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|29.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|23.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|19.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3