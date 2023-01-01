Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Рейнджерс 31 Декабря прямая трансляция
Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19092
31 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Брэндон Бландина (Сентенниал, США);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 31 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
|Джон Купер
|Питер Лавиолетт
История личных встреч
|06.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|30.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|12.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|12.06.2022
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Восток. 6-й матч
|2 : 1
|10.06.2022
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Восток. 5-й матч
|1 : 3
|08.06.2022
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Восток. 4-й матч
|4 : 1
|05.06.2022
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Восток. 3-й матч
|3 : 2
|04.06.2022
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Восток. 2-й матч
|3 : 2
|02.06.2022
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Восток. 1-й матч
|6 : 2
|20.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|30.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|23.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5