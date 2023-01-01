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Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Рейнджерс 31 Декабря прямая трансляция

Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19092
31 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Брэндон Бландина (Сентенниал, США);
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Рейнджерс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 31 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
Канада Джон Купер
США Питер Лавиолетт
История личных встреч
06.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс6 : 3Тампа-Бэй Лайтнинг
30.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 1 БНью-Йорк Рейнджерс
12.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
12.06.2022 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 6-й матч Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
10.06.2022 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 5-й матч Нью-Йорк Рейнджерс1 : 3Тампа-Бэй Лайтнинг
08.06.2022 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 4-й матч Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
05.06.2022 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 3-й матч Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
04.06.2022 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 2-й матч Нью-Йорк Рейнджерс3 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
02.06.2022 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 1-й матч Нью-Йорк Рейнджерс6 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
20.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг1 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
28.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 3
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2 БТампа-Бэй Лайтнинг
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 4
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг6 : 1
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
30.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
28.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 1
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 3 ОТ
23.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 4
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Нью-Йорк Рейнджерс

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